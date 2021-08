Afghanistan, ultime notizie. Testimone a Kabul: aerei per evacuazioni partono semivuoti

12:12 Gb, Talebani in aeroporto «più burocratici che ostili»

I Talebani che presidiano le vie di accesso verso l’aeroporto di Kabul percorse da coloro che stanno cercando di lasciare l’Afghanistan attraverso i ponti aerei messi a disposizione da Usa, Gran Bretagna e altri Paesi (Italia inclusa) si stanno mostrando in queste ore «più burocratici che ostili» nelle operazioni di controllo: lo ha affermato il viceministro britannico della Difesa, James Heappey, a Itv, mentre Londra cerca di accelerare il ritmo delle partenze e di ampliare la platea degli aventi titolo ad alcune delle tante persone - soprattutto ex collaboratori locali delle missioni dei Paesi occidentali e della Nato - che si sentono più in pericolo. Il viceministro ha aggiunto di sperare che l’atteggiamento degli studenti coranici sia destinato, in questa fase almeno, a essere in parte «diverso dal passato» e ha parlato di «una significativa accelerazione delle partenze nelle ultime 24 ore». In totale il governo di Boris Johnson si è impegnato a portar fuori dall’Afghanistan, oltre ai connazionali, collaboratori e a cittadini di Paesi alleati, almeno altri 5000 afgani entro fine 2021, per arrivare poi a 20.000 in un arco tempo più lungo e d oggi imprecisato. Media, opposizione laburista e alcuni deputati Tory chiedono però di fare di più e contestano la gestione iniziale della crisi. Sotto tiro resta in particolare - non senza richieste di dimissioni - il ministro degli Esteri, Dominic Raab: accusato di essersi fatto trovare in vacanza in un resort di lusso di Creta il giorno della caduta di Kabul; e “irreperibile” due giorni prima quando funzionari del Foreign Office ritenevano dovesse fare in prima persona una telefonata urgente al collega afgano Hanif Atmar (senza delegare un vice) alla ricerca di assistenza nell’organizzazione dell’evacuazione dal Paese asiatico di un primo contingente di collaboratori locali. Una telefonata, rincara oggi il Daily Mail, che alla fine non c’è stata affatto data la velocità con cui l’ex governo di Kabul si è dissolto.