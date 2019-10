Africa. Accordo fra Coldiretti, Eni e BF sull’agricoltura sostenibile L’intesa partirà con lo sviluppo di un progetto in Ghana per dare istruzione ai giovani e promuoverne lo spirito d’impresa di R.E.I.

Un’intesa per promuovere in Africa la crescita economica sostenibile e l’agricoltura a ridotto impatto ambientale è stata firmata tra l’Eni, le Bonifiche Ferraresi e la Coldiretti. E il progetto parte dal Ghana, uno dei Paesi più interessanti per possibilità di crescita e nei quali la povertà spinge molte persone a fuggire verso l’Europa alla ricerca di un futuro.

In particolare, il Progetto Ghana, iniziativa sviluppata dall’Eni insieme con il governo ganese, è finalizzato a creare uno sviluppo duraturo in aree particolarmente depresse del Paese.

Fare crescere i giovani e le imprese

Qualche dettaglio sul progetto in Ghana. Sarà realizzato un centro di formazione per lo sviluppo agricolo e sarà promossa la nascita imprese in cui far lavorare i giovani dopo gli studi. In questo modo, sarà promossa la creazione di un tessuto di imprese legate alle attività agricole.

Il progetto prevede l’assegnazione di un’indennità giornaliera agli studenti per l’intero periodo di studi con obbligo di frequenza.

Un’altra particolarità del progetto è il fattoche potrà essere ripetuto ed esteso in altre regioni del Ghana e in altri Paesi dell’Africa sub-sahariana.



La firma a tre

L’accordo è stato firmato dal presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, dall’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi , e dall’amministratore delegato della Bonifiche Ferraresi Spa ,Federico Vecchioni, alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

L’accordo è l’applicazione pratica dell’intesa sottoscritta il 5 luglio tra la Coldiretti e l’Eni, intesa che stabilisce aree di collaborazione nell’ambito dell’economia circolare, con particolare riguardo al settore energetico, agricolo, agroalimentare e zootecnico.