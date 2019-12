Africa, guerra al «cobalto sporco» con le startup della blockchain Il database distribuito potrebbe rivelarsi uno strumento indispensabile per controllare e tracciare la provenienza della materia prima per le batterie delle auto elettriche. Se ne sono accorte le startup del Continente, sempre più interessate allo (strano) connubio fra cobalto e blokchain di Roberto Bongiorni

(Afp)

Cobalto estratto in Congo e blockchain. A prima vista il connubio appare insolito. Ma per diverse case automobilistiche rischia di essere la sola strada percorribile per centrare i loro grandi obiettivi verdi.

È difficile immaginare la rivoluzione dell’auto elettrica senza far riferimento alla Repubblica Democratica del Congo. Perché le batterie al litio dell’auto del futuro necessitano di molto cobalto. Minerale impiegato anche nei milioni di smartphone venduti nel mondo e in altri apparecchi digitali. Più del 60% della produzione mondiale arriva dalla provincia sud-orientale di Lualaba, proprio nel cuore del martoriato Congo Rdc.

Non esiste per nessuna materia prima una tale concentrazione territoriale. E nelle ricchissime miniere artigianali di Kolwesi sono da tempo documentati su larga scala casi di minori,anche di sette anni,impegnati a estrarre il cobalto in tunnel strettissimi, a rischio di gravi malattie polmonari. Lo chiamano “cobalto sporco”, ma non per questo non entra nella catena di fornitori dei grandi marchi.

La blockchain per tracciare la provenienza del cobalto

La tecnologia blockchain sta offrendo delle soluzioni per combattere questo grave problema (era già stata già usata per i “diamanti di sangue”). Da poco sono state sviluppate piattaforme digitali per tracciare la provenienza del cobalto,lungo tutta la sua oscura e lunga filiera.

L’opinione pubblica è sensibile al problema,lo stanno diventando anche diversi produttori che utilizzano cobalto. Come Volvo,che a inizio mese ha reso noto che userà la tecnologia blockchain per poter tracciare il cobalto utilizzato nelle proprie batterie. A inizio anno lo aveva annunciato anche Ford.