Africa, l’invasione delle locuste mette a rischio agricoltura e zootecnia

Nell'anno del clima impazzito, degli incendi in Australia, dei 18 gradi in Antartide a febbraio, sembrano arrivare come una piaga biblica anche enormi sciami di locuste in Africa. Quasi quattro milioni di bambini che vivono in Kenya, Etiopia e Somalia e stanno già soffrendo la fame sono a rischio di ulteriori deprivazioni a causa dell'invasione delle locuste del deserto che sta colpendo il Corno d'Africa, devastando raccolti e vegetazione. Lo dice l'Onu che sottolinea come si tratti della peggiore invasione di cavallette degli ultimi 25 anni.

E' una storia che apparentemente non ci dice nulla, ma che potrebbe invece avere conseguenze alle nostre latitudini per i flussi migratori che potrebbero generasi come conseguenza dell'impoverimento di quelle aree.

Sciami grandi 2.400 chilometri, quasi il doppio della superficie della città di Roma, sono stati rilevati nel nord-est del Kenya. “Gli sciami sono davvero importanti - racconta al telefono da Nairobi Riccardo Bubbolini, agronomo del Cefa, Comitato europeo per la formazione agricola - parliamo di interi chilometri quadrati di insetti. Alcuni che abbiamo misurato erano di 60 chilometri di lunghezza e 14 di larghezza composti da 200 miliardi insetti in un solo sciame. Inizialmente il problema è stato gravissimo, il Kenya non vedeva questi tipi di sciami da circa 75 anni, attualmente si è ridotto leggermente il rischio perchè si stanno muovendo verso l'Uganda e il Sud Sudan anche grazie al fatto che il vento è cambiato. Fino a fine gennaio il vento soffiava da nord verso sud. Attualmente ha cambiato direzione”.

Questi sciami che possono contare fino a 192 milioni di insetti in un giorno possono mangiare la stessa quantità di cibo che consumerebbero 90 milioni di persone. “Le conseguenze - dice Riccardo Bubbolini - sono state inizialmente molto gravi perchè questi insetti si posano ovunque e divorano tutto quello che è erbaceo, dagli steli d'erba fino alle foglie degli alberi e ovviamente le coltivazioni. Divorano tutto quello che è commestibile per gli uomini e anche per il bestiame.

Infatti il problema è doppio: è un problema sia per il settore agricolo che per il settore zootecnico. Non dimentichiamoci che qui ci sono i pastori nomadi, come i Masai, che si muovono in funzione delle piogge e dei pascoli. Questi sciami hanno divorato distese intere di foraggio e di savana e questo si traduce in un problema per il bestiame non solo per i raccolti dell'agricoltura”.