Africa, Marocco apripista per il 5G ma i tempi di sviluppo sono lunghi Le reti di quinta generazione stanno avanzando sul Continente, anche se i tempi di implementazione restano ben più lunghi della media internazionale. Sudafrica, Kenya e Nigeria sono in pole position di Andrea Biondi

Inevitabile, «ma non imminente». In un recente rapporto il Gsma, l’associazione degli operatori mobili, si è espresso così a proposito dell’avanzamento del 5G in Africa. Non sarà il segmento consumer a trainare la crescita, ma le applicazioni per le imprese potranno fare da driver, unitamente alle possibilità di sviluppo dei data center e del fixed wireless (Fwa). Punto chiave quest’ultimo: utilizzare le frequenze del mobile e non tanto il fisso con la fibra per attivare l’ultrabroadband può rappresentare una svolta in un contesto come quello africano.

L’Opa cinese sull’Africa

Se questo è il quadro, l’«Opa» cinese sull’Africa passa anche da qui: dagli investimenti in quella che è considerata la scommessa tech del futuro,vale a dire le reti ultraveloci di nuovissima generazione in grado di garantire velocità fino a 10 Giga per secondo e tempi di latenza nell’ordine di millisecondi. Stando all’ultimo Mobility Report di Ericsson, su queste reti è previsto che a livello globale “gireranno” 2,6 miliardi di abbonamenti nel 2025.

A quella data sarà coperto fino al 65% della popolazione mondiale e con l’infrastruttura 5G sarà gestito il 45% del traffico dati mobile a livello globale. A far da traino saranno soprattutto Stati Uniti, Europa occidentale e Nord-Est asiatico.

Non sarà dunque l’Africa fra i vagoni di testa. Gsma prevede che nell’Africa sub-sahariana (la parte del Nord Africa è unita a quella del Middle East nelle varie ricerche e quindi non è in questo senso significativa), solo sette dei 46 Paesi disporranno del 5G. L’associazione stima che le nuove reti rappresenteranno solo il 3% delle connessioni mobili nel continente, rispetto al 16% del resto del mondo.

Il problema dei ricavi medi a cliente

«È evidente – spiega Claudio Campanini, managing partner di A.T. Kearney – che ci sono tutta una serie di motivi che fanno pensare a un 5G che sarà di là da venire in Africa. C’è un tema importante e non trascurabile di ritorno degli investimenti visto che l’Arpu,il ricavo medio per cliente, è molto più basso in Africa rispetto agli altri continenti. E strettamente legato è il tema dei device. I mille euro necessari per gli smartphone abilitati non sono sostenibili».