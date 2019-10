Perché l’Africa è la nuova frontiera dei colossi energetici mondiali

Rotta verso l’Africa

È un nuovo cambio di polarità per l’Enel, questa spinta verso l’Africa frontiera del business energetico di domani. Con la liberalizzazione elettrica del ’99 l’azienda ha dovuto ridimensionarsi in Italia ma ha avuto la porta aperta per l’estero dove ha acquisito aziende elettriche in tutt’Europa.

Il secondo grande cambiamento arrivò tramite l’acquisizione della spagnola Endesa: si aprì il mercato dell’America Centrale e Meridionale, dove oggi è la prima società elettrica.

Ora il business dell’elettricità, veicolo per le tecnologie moderne come l’informatica e i telefonini, è maturo in tutto il mondo tranne che in Africa dove — spiegava tempo fa Vera Songwe dell’Uneca — almeno 590 milioni di persone non hanno disponibilità di elettricità, soprattutto nella fascia centrale del continente. E senza corrente non si esce dalla lamiera ondulata e dalle strade di fango.

Insegnare a pescare

C’è chi adora riassumere le situazioni complesse attraverso i numeri e gli esempi , come ama ricordare Francesco La Camera, direttore generale al ministero dell’Ambiente e al vertice dell’organizzazione per le energie rinnovabili Irena: l’Africa intera consuma tanta energia quanto il solo Stato di New York. Un altro esempio: ogni anno in Etiopia si perdono 3,3 miliardi di dollari per le interruzioni di corrente - e l’Etiopia tormentata dalle cadute della luce è uno dei Paesi più evoluti dell’Africa.



Conferma Roberto Vigotti, segretario generale della Fondazione Res4Africa, che in estate ha tenuto la sua conferenza annuale ad Addis Abeba: «La storia d’Europa ha mostrato come la prima cucitura tra i Paesi e i mercati avviene attraverso il filo della luce: dopo i massacri delle guerre, l’Europa ha cominciato a unirsi attorno alle organizzazioni del carbone e dell’energia nucleare cioè la Ceca e l’Euratom. Oggi accade anche qui grazie alle fonti rinnovabili di energia: finora gli africani sono stati sfamati con il pesce, ora con le fonti rinnovabili di energia imparano a pescare».

La parrucchiera, il gommista

La partenza rinnovabile non può avvenire dai Paesi che galleggiano su metano e petrolio. Avviene da Paesi come il Sudafrica, evoluto e moderno con l’85-90% della popolazione allacciata alla rete elettrica, avviene dall’Etiopia, dal Marocco, dal Kenya e dallo Zambia.

Le rinnovabili (insegnare a pescare invece di dare il pesce) non sono più le grandi centrali governate dagli ingegneri e dai funzionari statali: sono centrali di zona che liberano dalla miseria dell’emigrazione disperata.

Con i pannelli solari girano le pompe dell’acqua, funziona il frigo dei vaccini, ronzano i computer dell’e-commerce. Con il vento, il sole e l’acqua possono nascere attività come la parrucchiera con il casco per la messimpiega e il ferro per stirare i capelli, oppure il gommista con il compressore dell’aria e la pistola svitadadi.