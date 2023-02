Africa, la scommessa degli Usa per adattare l’agricoltura al climate change

Ascolta la versione audio dell'articolo

Investire sulla «adattabilità» delle colture africane, aumentandone la resistenza a una delle minacce più urgenti: il climate change. Il Dipartimento di stato Usa ha lanciato insieme alle Nazioni Unite e l’Unione africana, l’organizzazione che riunisce 54 paesi del Continente, un programma di ricerca sulla cosiddetta climate adapdation, l’adeguamento delle colture agricole a un’evoluzione climatica che insidia qualità e quantità delle rese agricole.

L’obiettivo è di concentrarsi su varietà diverse rispetto a prodotti di largo consumo come mais, frumento o riso, privilegiando quelle a minore diffusione e più alto potenziale nutritivo. È il caso di sorgo, teff o miglio, fino alle «centinaia di varietà di frutta e verdure tipiche dell’Africa», ha sottolineato l’inviato Usa per la sicurezza alimentare Cary Fowler.

L’obiettivo è aumentare la resilienza agli «stress» del clima

Sul lungo termine, l’ambizione è di contrastare la crisi alimentare del Continente e ridurne la dipendenza dalle importazioni, un appiglio che si è rivelato ancora più fragile con la doppia crisi Covid-Ucraina e le sua ricadute sugli approvvigionamenti di una regione appesa all’import dal «granaio d’Europa». L’Onu registrava, già nel 2021, quasi 280 milioni di africani ridotti alla fame, con un aumento del 60% rispetto all’anno precedente. Instabilità internazionale, inflazione e, appunto, cambiamento del clima stanno spingendo la soglia su valori anche più allarmanti.

Secondo dati della Banca mondiale, l’agricoltura incide su quasi un quinto del Pil africano e dà lavoro a circa la metà di una popolazione da 1,3 miliardi di persone, destinata a sfiorare il raddoppio a 2,5 miliardi entro il 2050. Le rese dei campi sono la fonte di sussistenza di una media di oltre il 60% degli africani, con picchi anche maggiori in alcune economie a sud e nord del Sahara. Da qui l’esigenza di interventi rapidi sulla sua salvaguardia, ma in un’ottica diversa da quella di un aumento netto dei volumi. Il principio del’adattamento al climatico non è “solo” quello di intensificare la produttività del settore, magari rincorrendo modelli importati dalle economie occidentali.

Si punta, semmai, a «creare un sistema che abbia maggiore resilienza allo stress del cambiamento climatico, garantendo un’agricoltura più stabile rispetto agli stress esterni» spiega Matteo Dell’Acqua, professore associato alla Scuola Sant’Anna di Pisa e coordinatore del progetto europeo di ricerca Focus-Africa. Quando si parla di cambiamento climatico, sottolinea, si pensa soprattutto all’innalzamento monstre delle temperature, con ricadute ancora più drastiche sulle crisi di siccità sofferte da aree come il Corno d’Africa o il Sahel. In realtà, «climate change non significa solo aumento delle temperature, ma aumento degli eventi estremi – dice –. Si parla non caso di una agricoltura climate ready, quindi di un’agricoltura che mantiene la stabilità delle rese in condizioni avverse. Un obiettivo che è proprio anche del miglioramento genetico».