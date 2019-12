Africa, la sfida sanitaria farà bene al mondo di Gianfelice Rocca

(© © Eye Ubiquitous)

È la regione più povera del mondo. In Africa quasi 430 milioni di persone, circa un terzo del totale, vivono ancora in povertà assoluta, e 256 milioni - un quinto - sono denutrite.

Sull’Africa è stata incentrata l’apertura dell’anno accademico 2019-20 di Humanitas University. Per i futuri professionisti delle Scienze della vita, è stata un’opportunità per ampliare competenze e sensibilità all’interno di uno scenario di salute globale cruciale per il futuro. Per un ateneo come il nostro, che ha fatto dell’innovazione e della tecnologia un elemento distintivo, è stato un importante momento di riflessione sulla necessità di essere innovativi anche in contesti molto diversi e critici. A maggior ragione in un momento contrassegnato dall’avvio di un nuovo corso di laurea internazionale in Medicina - Medtec School, in collaborazione con il Politecnico di Milano - che rappresenta un fiore all’occhiello sul fronte dell’innovazione. Unico al mondo per caratteristiche e durata, integra e potenzia le competenze del medico con quelle dell’Ingegneria biomedica per formare medici in grado di gestire consapevolmente le tecnologie avanzate, offrendo ai pazienti cure innovative e personalizzate.

Ma perché proprio l’Africa? Questa regione è oggi una frontiera, perché sempre più lì si concentrerà gran parte della popolazione mondiale. È dunque una terra di sfide.

Demografica, innanzitutto. Mentre la popolazione europea ristagna, il continente africano si trova nel pieno di un’espansione demografica. Gli africani, meno di 230 milioni nel 1950, oggi sono oltre 1,3 miliardi. Il loro numero raddoppierà entro il 2050 e arriverà a 4,2 miliardi a fine secolo. A quel punto l’Africa sarà un nuovo baricentro demografico del mondo: molto più che in altri Paesi, lì si concentrerà la maggior parte della popolazione in età lavorativa.

La seconda sfida dell’Africa è di tipo sanitario. La strada verso il miglioramento della salute qui è solo all’inizio, anche se sono stati fatti importanti passi avanti. Il tasso di mortalità alla nascita è sceso a 77 su 1.000: più che dimezzata dal 1990 anche grazie a Gavi, partnership globale impegnata a diffondere i vaccini salvavita nei Paesi in via di sviluppo. Ma 77 su 1.000 significa un numero 5 volte superiore all’Europa. E il tasso di mortalità materna, 480 su 100mila nati vivi, resta 73 volte superiore a quello europeo. Senza dimenticare che, con la durata della vita, aumentano anche le malattie legate all’invecchiamento, come il cancro.