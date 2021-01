Afrodite Urania, signora della morte e della vita L’archeologo Mario Torelli osservò analogie tra il santuario di Paestum e un edificio a Olimpia: la dea venerata era la stessa «celeste e infera, signora della morte e della vita» di Salvatore Settis

L'archeologo Mario Torelli osservò analogie tra il santuario di Paestum e un edificio a Olimpia: la dea venerata era la stessa «celeste e infera, signora della morte e della vita»

«Le scienze si autodistruggono in due modi: per l’estensione in cui si muovono o per la profondità in cui s’immergono»: questa frase di Goethe, secondo Nikolaus Himmelmann, fotografa la condizione disciplinare dell’archeologia classica. Le sue parole vengono in mente, per contrasto, leggendo Ritorno a Santa Venera, intenso e prezioso libro di un notevolissimo studioso da poco scomparso, Mario Torelli (1937-2020).

Non tragga in inganno il sapore autobiografico del titolo: è vero, il percorso s’innesca a partire dai suoi scavi (1982-84) di un’area sacra fuori le mura di Paestum, ma non ha nulla di nostalgico. Nella rivisitazione critica delle congetture di allora, Torelli opta, con serrata argomentazione, per un’interpretazione nuova, allargando lo sguardo da Paestum ad Atene, dall’arcaismo greco alla piena età romana. Come sapesse (o temesse) che questo sarebbe stato il suo ultimo libro, egli sembra averlo concepito come un testamento di etica professionale, di metodo, di vigile autocritica.

Grande dea nel mondo greco-romano

Costruito in crescendo dal minuto riesame del santuario al poderoso quadro del culto e dei riti di una grande dea nel mondo greco-romano, il libro si muove fra continuità e discontinuità, ripensando i dati di scavo come congegni euristici per rivivere, con vigorosa empatia, gli orizzonti culturali e sociali di chi costruì, utilizzò o vide in funzione quelle mura. Ne risalta il ripudio di una “cultura materiale” intesa come autoportante e autoreferenziale, quasi che l’accumulo dei dati di scavo, buono a compilare diligenti statistiche, bastasse anche a farne storia. A questa pratica avvilente e burocratica della disciplina Torelli contrappone una lettura filologica di stratigrafie e materiali che prende vita attraverso le strategie dell’interpretazione e della comparazione. È così (per tornare a Goethe e a Himmelmann) che si evita l'esiziale bivio fra eccessiva, accecante minuzia del dettaglio e pretenziosa ma superficiale visione d’insieme.

Nonostante la povertà dei resti che contrasta con la gloria dei celebrati templi entro le mura di Paestum, l’architettura del santuario (che nel nome della località, “Santa Venera”, ricorda antichi culti pagani) merita molta attenzione. Allestito verso il 500 a.C., venne poi rimaneggiato, segno di una continuità d’uso che non esclude mutamenti di rito via via che la città diviene la lucana Paistom sul finire del V secolo a.C., e poi colonia romana nel 273 a.C. Alla fine del I secolo a.C. le iscrizioni ci raccontano di due sacerdotesse, Sabina e la nipote Valeria, che dettero nuovo assetto ai pavimenti, aggiunsero all’arredo alcuni troni, una cucina e cinque strongyla (nicchie a ferro di cavallo). Servivano al bagno lustrale delle fanciulle, rito semipubblico di passaggio che le preparava al matrimonio, e che dovette svolgersi nel santuario attraverso tutte le fasi della storia della città: «la trasmissione del rito dall’una all’altra cultura, e dunque la conservazione del grande edificio sono dovute almeno in parte all’identità sostanziale tra i riti iniziatici femminili delle tre società e all’omologia delle rispettive culture religiose, formatasi attraverso diverse forme di contatto».

Mnamon, “memore”

La sacerdotessa di età romana portava il titolo greco di mnamon, “memore”, come a conferirle il potere e il compito di tramandare «la sostanziale immutabilità degli usi sacrali». L’aggiunta degli strongyla dunque ha dato al rito antichissimo «una spiccata enfasi visiva, in pieno accordo con la matrice teatrale dell’immaginario romano». Torelli ricorda qui i tipi statuari di Afrodite al bagno, e attraverso l’esame di sette statuette femminili (una sacerdotessa, un’Artemide e cinque Afroditi) che decoravano una fontana lì presso quasi evoca la viva presenza delle ragazze che popolavano quelle stanze. Nel complesso sacro erano inclusi spazi riservati ad alcune prostitute: non si tratta di “prostituzione sacra” ma, sottolinea l’autore, dello «sfruttamento economico di una vera e propria manodopera sessuale».