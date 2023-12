Aftersolution, la nuova era del post vendita secondo Renault

Ascolta la versione audio dell'articolo

Renault Group ha inaugurato a Castel San Giovanni (PC) il nuovo centro distribuzione europeo, il magazzino ricambi che rifornisce le reti di vendita e assistenza italiana e svizzera. Un investimento storico dopo 50 anni dall’apertura del precedente centro ricambi di San Colombano al Lambro (MI), coerente con la trasformazione impostata da Luca De Meo con il suo piano “Renaulution” che adesso coinvolge anche il business del post-vendita, al cuore della strategia dell’azienda. Il nuovo polo logistico occupa una superficie totale di oltre 29.000 mq, dispone di un’altezza di stoccaggio di 12 mt e una capienza fino a 65.000 referenze, che consente maggiore efficienza nei processi.

«Da 125 anni il nostro DNA è prenderci cura delle persone – ha dichiarato Francois Delion, direttore post vendita del gruppo Renault – restituendo Time For Quality Life ai nostri clienti e ai nostri collaboratori, con servizi all’avanguardia, rivoluzionari e su misura. Questo concetto si traduce anche nel migliorare l’attività della nostra rete, introducendo strumenti digitali moderni volti ad aumentare l’efficienza dei magazzini e quindi della logistica, come dimostra l’investimento realizzato a Castel San Giovanni. L’Aftersolution richiede rapidità, modernità ed efficienza, caratteristiche fondamentali per affrontare l’attuale contesto dinamico ed estremamente complesso dell’assistenza alla clientela».

L’80% degli automobilisti inizia il processo di acquisto online, ma il digitale risponde solo in parte alle esigenze dei clienti. Renault interpreta al meglio questo passaggio fondamentale rendendo il processo il più semplice ed efficiente. Servizi su misura come la prenotazione dell’intervento da smartphone o PC, la chat diretta con il capo officina, il valet service, la possibilità di vedere l’intervento in officina da remoto con il video in tempo reale, il pagamento online da casa, il car service 24/7, permettono di regalare tempo di qualità ai nostri clienti.

«La felicità della consegna dell’auto dopo l’acquisto cozza con il fastidio della manutenzione – ha ricordato Raffaele Fusilli, direttore generale di Renault Italia –. Puntiamo a rendere felici anche i momenti di assistenza per i nostri clienti e regalare loro tempo di qualità. Siamo all’avanguardia in questo senso rispetto all’industria automobilistica. Nella trasformazione dell’auto come bene da possedere a servizio, il post vendita rappresenta una grande opportunità per dominare questa transizione». Coerentemente con la filosofia Time for Quality Life, particolare attenzione è stata dedicata nel nuovo centro logistico anche al comfort e al benessere dei dipendenti, per regalare loro tempo di qualità durante le giornate lavorative. La nuova struttura è dotata infatti di climatizzazione controllata e di oltre 600 mq di spazi sociali che comprendono un ristorante aziendale operativo durante tutti i turni lavorativi, ampie sale break, numerose sale riunioni equipaggiate con sistemi multimediali e una sala polivalente da 500 mq per lo svago dei collaboratori durante le pause di lavoro dotata di ping-pong e calcio balilla.