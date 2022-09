L’Antitrust stoppa la cessione della centrale Erg di Priolo a Enel

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha stoppato l’accordo di cessione (sottoscritto a febbraio), da parte di Erg a Enel della centrale cogenerativa (Ccgt) di Priolo Gargallo.

Una nota del gruppo genovese guidato dalle famiglie Garrone e Mondini spiega che, «con riferimento all’operazione di cessione a Enel Produzione, della partecipazione detenuta da Erg Power Generation in Erg Power, proprietaria della centrale Ccgt, subordinata - tra le altre cose - all’approvazione dell’operazione da parte delle competenti Autorità Antitrust», l’Agcm, con provvedimento del 23 settembre 2022, non ha autorizzato» l’operazione.

La decisione del Garante

In particolare, prosegue la nota, «l’Agcm ha ritenuto - a seguito dell’attività istruttoria condotta nel corso degli ultimi mesi - che l’operazione darebbe luogo alla costituzione e al rafforzamento di una posizione dominante in capo al compratore, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sui mercati rilevanti, come risultanti da tale istruttoria».

La mancata approvazione dell’operazione da parte dell’Antitrust, si legge ancora nella nota, «ha determinato la conseguente inefficacia degli accordi sottoscritti da Erg Power Generation ed Enel Produzione in relazione alla cessione della partecipazione in Erg Power, a causa del non verificarsi di una delle condizioni sospensive al closing».

Erg valuterà un percorso alternativo

Erg comunica, quindi, che «valuterà nei prossimi mesi il percorso alternativo più efficiente per perseguire l’obiettivo strategico del piano industriale 2022-2026 di focalizzazione sul core business della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la cessione di Erg Power».