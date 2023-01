Agcom detta le regole ai big del web: «Equo compenso agli editori fino al 70% dei ricavi pubblicitari»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un meccanismo di revenue sharing fra editori e piattaforme. E quindi a Facebook o Google – per fare due esempi – che consentono di accedere a contenuti informativi online gli editori potranno arrivare a chiedere, facendo leva sull’Agcom in caso di “mancato accordo”, una cifra fino al 70% dei ricavi pubblicitari stimati per quei contenuti (come base di calcolo sulla quale declinare però anche altri criteri), al netto del traffico di reindirizzamento (dal montante andrà sottratta la parte di business generata dal traffico che dalle piattaforme si sposta poi sui siti degli editori).

Snodo cruciale

Con l’ok di ieri dell’Agcom – a maggioranza con voto contrario della commissaria Elisa Giomi – al regolamento «in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, in attuazione dell’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore», spiega una nota dell’Autorità, arriva a uno snodo cruciale la partita con i colossi del web sull’annoso tema dell’equo compenso per gli editori per l'utilizzo dei loro articoli da parte delle piattaforme online, social network inclusi, con la possibilità per gli autori di ricevere una quota dei proventi.

Loading...

Ricavi pubblicitari evaporati

Alle spalle ci sono anni di discussione sul value gap: la sottrazione di risorse finanziarie dalla pubblicità spostatesi inesorabilmente verso piattaforme online che utilizzano contenuti dei media tradizionali. Con il tempo alcuni progetti (Google News Initiative o Google News Showcase, ad esempio) sono stati messi in campo come frutto dell’accordo fra piattaforme ed editori. Ma il nodo è rimasto sul tavolo. Ora dall’Agcom è arrivato il via libera a quel complesso di regole sulla base delle quali l’Autorità, se chiamata in causa, determinerà il compenso in caso di controversia fra gli editori che richiederanno una corresponsione e i vari Google o Facebook.

Negoziato tra le parti

«Si tratta di un ulteriore tassello di una regolamentazione rispettosa di un’autonomia delle parti. Le parti vengono lasciate libere all’interno di una negoziazione. È senz’altro un meccanismo originale e crediamo che si avvii a essere una best practice a livello europeo», commenta al Sole 24 Ore il presidente Agcom, Giacomo Lasorella. «In un contesto procedurale con tempi e modalità certe, sarà finalmente possibile, anche nell’ecosistema digitale, avviare e concludere negoziazioni eque, garantendo il dovuto riequilibrio nella distribuzione del valore del prodotto, senza pregiudicare la libera espressione degli utenti della Rete», ha dichiarato dal canto suo il presidente della Fieg (editori) Andrea Riffeser.

D’ora in avanti, dunque, per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche le piattaforme dovranno stipulare specifici contratti per determinare quanto dei propri ricavi pubblicitari derivanti da tale utilizzo debba essere corrisposto agli editori. Discorso analogo per chi produce rassegne stampa che, sulla base del fatturato rilevante, dovranno remunerare gli editori.