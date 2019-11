Agcom per i disservizi postali

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) nel settore poste e telecomunicazioni può intervenire nelle controversie insorte tra utenti ed operatori, sia attraverso i propri uffici centrali che attraverso le rappresentanza territoriali, i Corecom, con riguardo sia alla qualità dei servizi erogati sia a eventuali inadempimenti contrattuali. Può erogare sanzioni pecuniarie. Il procedimento di conciliazione si svolge online attraverso la piattaforma Conciliaweb e previa valutazione di ammissibilità delle domande da parte del Corecom competente. In campo radiotelevisivo locale è competente in materia di tutela dei minori.