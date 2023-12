Agcom: utenti in calo sulle piattaforme di video on demand a pagamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Scende, seppur lievemente, il numero di utenti delle piattaforme che offrono servizi di video on demand (Vod) esclusivamente a pagamento: a settembre i navigatori erano 15,3 milioni in lieve flessione (-23 mila internauti) rispetto allo stesso mese del 2022. Il dato emerge dal quarto numero dell’Osservatorio sulle comunicazione di Agcom (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) riferito ai primi nove mesi dell’anno..

Il calo di Netflix, la tenuta di Amazon Prime

Secondo l’Osservatorio, nei primi nove mesi dell’anno, Netflix ha registrato circa 8,8 milioni di utenti unici in lieve contrazione (-1,7%) rispetto allo stesso periodo del 2022. A seguire troviamo Amazon Prime Video con 6,5 milioni di visitatori e una crescita dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Disney+, con in media oltre 3,5 milioni di internauti, e Sky/Now, con utenti unici medi pari a 1,1 milioni, registrano una crescita rispettivamente del +0,9% e +16,4%, mentre Dazn (2,1 milioni di utenti unici medi) registra una flessione del -10,8% rispetto ai primi nove mesi del 2022 ma dall’azienda fanno notare che il dato dell’Agcom si riferisce al traffico desktop e mobile e non include il traffico da connected Tv (come del resto indicato dall’Osservatorio).

Loading...

In calo il tempo degli utenti online

L’analisi del tempo di navigazione sui principali siti di streaming video che offrono servizi esclusivamente a pagamento rivela nel mese di settembre 2023 una flessione del 9,4% rispetto a settembre 2022. Mentre dall’analisi delle ore complessivamente trascorse dai navigatori sulle diverse piattaforme nei primi nove mesi del 2023, emerge, seppure con diversa intensità, una complessiva contrazione per i principali operatori con la sola eccezione del servizio Now di Comcast/Sky (in crescita del 22,2%).

Nel dettaglio, Netflix da circa 291 milioni di ore nei primi nove mesi del 2022 passa a 272 milioni di ore nello stesso periodo del 2023, registrando una riduzione del 6,6%; analogamente, anche Amazon Prime Video vede contrarre il tempo dedicato alla consultazione dei propri siti e applicazioni (-23,2%, da 52 milioni di ore nei primi nove mesi del 2022 passa a 40 milioni di ore nello stesso periodo del 2023), così come Disney+ e Dazn, entrambe in flessione se si considerano le ore complessive trascorse dagli utenti sui relativi siti e applicazioni (che passano, rispettivamente, da 22 a meno di 18 milioni di ore e da 8 a 5 milioni di ore di navigazione complessive nei primi nove mesi del 2022 e 2023). Anche le piattaforme di video on demand (Vod) che offrono servizi gratuiti, con 36 milioni di navigatori unici collegati a settembre 2023 registrano, su base annua, una contrazione dell’audience di circa 2,4 milioni di soggetti.

Mediaset al primo posto tra le piattaforme gratuite

Al riguardo, considerando i primi nove mesi del 2023, tra le piattaforme Vod gratuite, quelle maggiormente visitate in termini di utenti unici medi mensili sono risultate News Mediaset Sites (22,4 milioni), Sky TG24 (9,7 milioni) e RaiPlay (7,4 milioni). Secondo l’Osservatorio Agcom, il tempo di navigazione relativa a questa tipologia di siti è stimabile, lo scorso settembre, in circa 26 milioni di ore, in flessione di oltre un milione di ore rispetto a settembre 2022.