Agcom, al via i tavoli contro l’emergenza coronavirus

A ciascun tavolo viene assegnato un indirizzo e-mail dedicato che sarà utilizzato dagli operatori e dai soggetti titolati per manifestare il proprio interesse alla partecipazione ai lavori del tavolo, nonché per la trasmissione di documenti, proposte o segnalazioni relative alle tematiche trattate



Tavolo telecomunicazioni e consumatori

L’email di riferimento è: tavoloTLC-emergenzaCOVID@agcom.it. Referente per il tavolo è la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, coadiuvata per quanto concerne il traffic management e la net neutrality e per i profili di propria competenza dalla Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete. Oltre ai tradizionali operatori telco, il tavolo è aperto a imprese rilevanti che operano lungo la filiera Tlc o loro associazioni, nonché alle dalle associazioni dei consumatori. Per le questioni che interessano la tutela dei diritti del consumatore, partecipa alle attività del tavolo la Direzione tutela dei consumatori.

Tavolo servizi postali

L’email di riferimento è: tavoloPOSTALI-emergenzaCOVID@agcom.it. Le attività del tavolo tecnico riguardano il monitoraggio delle attività dei servizi postali in attuazione al Decreto “Cura Italia”. L’attività del tavolo è focalizzata, inoltre, sull’analisi delle proposte provenienti dagli operatori e all'individuazione di eventuali ulteriori misure. Referente per il tavolo è la Direzione servizi postali.



Tavolo servizi media

L’email di riferimento è: tavoloMEDIA-emergenzaCOVID@agcom.it. L'attività del tavolo è focalizzata sul monitoraggio del rispetto dell'atto di indirizzo emanato dall’Autorità sul tema della corretta informazione in tema di emergenza sanitaria e sulla comunicazione riguardante il contagio. Il tavolo si occupa anche di eventuali necessità collegate all’emergenza “coronavirus” nel settore dei media, con particolare riferimento alle iniziative assunte in tema di informazione medico-sanitaria. Referente per il tavolo è la Direzione contenuti audiovisivi

Tavolo piattaforme digitali e big data

L’email di riferimento è: tavoloPIATTAFORMEDIGITALI-emergenzaCOVID@agcom.it. L’attività del tavolo è focalizzata sull'attuazione delle iniziative volte al contrasto della disinformazione online su temi medico-sanitari e relativi al contagio, anche in raccordo con il tavolo tecnico di cui alla delibera n. 423/17/CONS (“Tavolo per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”). Il tavolo si prefigge anche l’obiettivo di fare da punto di raccordo tra le piattaforme online, gli stakeholders e le altre istituzioni italiane in merito all'utilizzo dei big data ai fini della individuazione di eventuali misure di contrasto al contagio. Referente per il tavolo è il Servizio economico statistico.