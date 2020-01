Agenda 2030, Giovannini: «Progressi evidenti, ma siamo lenti» Proposta una legge annuale ad hoc e i 17 obiettivi inseriti nel sistema di codificazione e valutazione degli atti parlamentari

«Il progresso verso l'attuazione dei 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 è evidente da molti punti di vista. Tuttavia, nonostante l’ampiezza delle azioni messe in campo, il cambio di direzione verso uno sviluppo sostenibile sta avvenendo a una velocità e con una intensità insufficienti».Lo ha sottolineato Enrico Giovannini, portavoce dell’Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), dinanzi alla commissione Affari europei della Camera, nell’ambito dell’ indagine conoscitiva sulle politiche dell’Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo

Urgente decidere e agire

Giovannini ha sottolineato come sia « urgente decidere e agire rafforzando gli interventi in ogni campo perché i prossimi dieci anni siano decisivi per il presente e il futuro dell'umanità e del pianeta». E ha evidenziato quanto siano rilevanti « la struttura e gli obiettivi della nuova Commissione europea, che ha responsabilizzato l’istituzione nel suo complesso, i vicepresidenti e ciascun Commissario per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, ha introdotto un Commissario alle disuguaglianze, ha affidato al Commissario per gli Affari economici il compito di valutare gli avanzamenti, ha definito che l'Agenda 2030 dovrà essere al centro di un rinnovato Semestre europeo». Novità che, unite ai nuovi orientamenti della Bce per agevolare le banche che investono nella lotta al cambiamento climatico, in energie rinnovabili e nell'economia circolare, e della Bei per interrompere i finanziamenti ai progetti legati all'energia fossile dall'inizio del 2022, «vanno nella direzione auspicata dall’Asvis fin dalla sua costituzione».

Svolta positiva anche per l’Italia

Per Giovannini, la svolta europea avrà effetti positivi anche sull’Italia, dando maggiore consistenza agli impegni sul Green Deal promessi dal Governo. «Il nostro Paese potrà attingere al fondo di mille miliardi di investimenti e dovrà essere pronto a sviluppare adeguate capacità progettuali».

Una legge annuale sullo sviluppo sostenibile

L’Asvis propone una legge annuale sullo sviluppo sostenibile, accanto all’introduzione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile nel sistema di codificazione degli atti parlamentari e la valutazione ex-ante delle nuove iniziative legislative. Per l’Asvis va anche rafforzato il ruolo della presidenza del Consiglio per il coordinamento delle politiche intensificate le relazioni con le regioni, le provincie e i comuni per portare le politiche di sviluppo sostenibile anche sul territorio.

