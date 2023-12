Agenda, libro ed evento con la «Sfera» di Pistoletto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono quattro le iniziative pensate per festeggiare i 40 anni de Il Sole 24 Ore Domenica, l’inserto culturale che ha costituito (e ancora lo è), una felice anomalia tra le pagine culturali dei quotidiani italiani. Si è appena partiti con una installazione multimediale nella Stazione Centrale di Milano; l’evento al Castello Sforzesco con rappresentanti del mondo della cultura il 12 e due testi, in edicola e in libreria. Dal 4 dicembre (data esatta del quarantennale, era il 1983) è partita l’installazione digitale nel circuito “Pillole di cultura”, il progetto promosso da Grandi Stazioni Retail a Milano Centrale e reso possibile dal “Mosaico”, un’installazione unica e suggestiva: 18 monitor ad alta definizione, che si inseriscono come tessere di un avveniristico mosaico in Galleria e che dialogano con gli iconici spazi che li ospitano. In un video, ecco l’animazione di 40 domande sulla cultura, arricchite da belle illustrazioni, pensate per sottolineare che sapersi porre le giuste domande è essenziale per poter interpretare il futuro.

Le domande, selezionate per la cura di Chiara Somajni, a volte semplici, a volte molto complesse, sono “semplici” meccanismi, utili per stimolare riflessioni, aprire dibattiti, aprirsi al cambiamento e imparare ad interpretarlo. Nella consapevolezza di sapere di non avere risposte certe e con la sola presunzione che le domande possano far scattare un lampo di riflessione, un momento di sosta nella confusione della realtà. Le domande, che chiedono di capire un po’ meglio la realtà che ci circonda, oltre che ad essere animate sui 18 schermi in Stazione Centrale, verranno poi riproposte anche nell’«Agenda della Domenica» (a cura di Maria Luisa Colledani) in edicola dal 10 dicembre e in libreria dal 15.

Ad arricchire l’evento di celebrazione, tutti i partecipanti potranno visionare l’opera “Grande sfera di giornali” di Michelangelo Pistoletto, realizzata in occasione dei 40 anni della Domenica utilizzando la carta pressata del nostro supplemento. La stessa opera sarà poi ospitata presso la nuova sede del Sole 24 Ore, nel quartiere Bicocca, in prestito per un anno dalla celebrazione, in un altro evento che coinvolgerà l’artista e i dipendenti del gruppo.

Completa le iniziative per i 40 anni dell’inserto culturale della Domenica il libro Perché Domenica, curato da chi scrive, che sarà in edicola dal 17 dicembre e raccoglie articoli di 40 collaboratori (un decimo di quelli che si sono avvicendati negli anni, dunque inevitabilmente parziale), dei passati responsabili della redazione e un articolo ciascuno dei componenti dell’attuale redazione (Francesca Barbiero, Stefano Biolchini, Cristina Battocletti, Maria Luisa Colledani, Eliana Di Caro, Lara Ricci e Stefano Salis).

Tutte le iniziative editoriali e di comunicazione sono raccolte per un ampio racconto nel sito ilsole24ore.com/domenica40 dove la community di appassionati dell’inserto culturale potrà scoprire gli appuntamenti e condividere le proprie domande preferite.