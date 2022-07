Da lunedì in edicola gli speciali dell’Esperto risponde

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dal prossimo lunedì 1° agosto «L’Esperto risponde» del Sole 24 Ore lancia #AgendaEstate, proponendo ai lettori cinque appuntamenti speciali dedicati all’approfondimento delle tematiche che suscitano più dubbi tra famiglie, professionisti e imprese. Dal condominio alle pensioni, fino alla scuola, ecco qualche anticipazione delle cinque uscite.

Dalla casa alle pensioni

1) 1° agosto: «Condominio e locazioni». Morosità dell’inquilino: quando l’inquilino non paga né il canone, né le spese condominiali. La trafila per lo sfratto. Abusi e affitti: chi prende in affitto una casa può scoprire, a contratto firmato, l’esistenza di svariati problemi. Come rivalersi sul proprietario. Decoro in condominio: in ogni stabile bisogna rispettare il decoro architettonico, anche se si interviene sulla proprietà esclusiva;

Loading...

2) 8 agosto: «I contributi dopo la pensione». Molte persone, raggiunta la pensione, vogliono sentirsi ancora attive e preferiscono continuare a lavorare, ma non sempre sanno come esercitare il diritto per i contributi versati successivamente al pensionamento. Le prestazioni sono due, a seconda della pensione di cui si è titolare: il supplemento di pensione o la pensione supplementare. Viene spiegato quali sono i requisiti per ottenere l’aggiornamento della prestazione pensionistica, nel caso in cui si possiedano contributi per lavoro effettuato dopo la stessa pensione;

Il superbonus, l’esterometro e la scuola

3) 15 agosto: «Agevolazioni sulla casa». Il numero si focalizzerà sulle agevolazioni e sul superbonus fino al 31 dicembre 2022 per le villette, a patto che i lavori siano completati al 30 per cento entro il 30 settembre. Spazio al bonus facciate ridotto al 60% per il 2022 e al bonus barriere al 75% in aggiunta al superbonus;

4) 22 agosto: «Iva». Tutto quello che c’è da sapere sull'Iva. Dai contribuenti minori (forfettari) alla prova della fatturazione elettronica e dei nuovi adempimenti telematici. Sotto la lente anche controlli e accertamento, l’utilizzo dei dati con la trappola dell’incrocio elettronico e gli effetti della nuova versione dell’esterometro, tra nuovo adempimento per i forfettari e gestione delle fatture con l’estero;