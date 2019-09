Agente 007 missione Matera: 12 milioni per 18 minuti di riprese Il budget sarà speso nella città dei Sassi per girare «No time to die». Circa 800 materani al lavoro per costruire i 32 set e assistere il regista Fukijama di Vera Viola

James Bond e' a Matera

4' di lettura

Daniel Craig – raccontano persone vicine al mondo del cinema – dopo numerosi film aveva chiuso con James Bond. Ma quando il produttore gli ha proposto di girare buona parte del nuovo film in Italia, e per di più a Matera, e allo stesso tempo gli ha offerto un assegno “irrinunciabile” (narrano di 25 milioni di dollari), l’attore inglese ha accettato di rimettersi nei panni del famoso 007.

E così Matera, che già ispirò Pasolini e poi Mel Gibson, è di nuovo diventata set cinematografico, sotto i riflettori del mondo in febbrile attesa dell’ultima avventura. Si gira in questi giorni, tra i Sassi della città che quest’anno è Capitale Europea della cultura. “No Time to Die” uscirà nelle sale cinematografiche l’8 aprile 2020. E si prevedono incassi da record: nelle sale si prevede l’arrivo di 100milioni di spettatori.

La Eon Production, la casa cinematografica inglese fondata Albert Broccoli e Harry Saltzman nel 1961 e oggi guidata da Barbara Broccoli, ha destinato alla produzione del 25° episodio della nota saga un budget di 12 milioni da spendere a Matera. E in parte in altre città del Sud Italia tra cui la zona di Gravina di Puglia, Sapri, Maratea. Saranno poi Metro Goldwyn Meyer e Universale a distribuire, la prima negli Usa, la seconda nel resto del mondo.

Per lavorare al film (o meglio ai primi 18 minuti di proiezione) sono sbarcate nella città dei Sassi circa 600 persone, a partire da agosto. Dal 9 settembre è arrivato il mitico Craig, volato dal Canada all’aeroporto Karol Wojtyla di Bari, a bordo di un jet privato, e poco dopo è apparsa Léa Seydoux, l’attrice francese per la seconda volta nei panni della Bond girl.

DOSSIER / Matera 2019, capitale europea della cultura