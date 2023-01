Erasmus+ Gioventù e Corpo europeo di solidarietà, come funzioneranno i programmi nell’anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Oltre 18 milioni di euro stanziati nel 2022 e destinati a finanziare 386 progetti nell’ambito di Erasmus+ Gioventù e oltre 7 milioni di euro per 296 progetti nell’ambito del Corpo europeo di solidarietà. Sono i dati che raccontano l’impegno dell’Agenzia nazionale per i giovani per favorire la partecipazione dei giovani attraverso i programmi europei. «Salutiamo un anno davvero speciale, che ha unito diverse e importanti ricorrenze. Nel 2022, dichiarato Anno europeo dei giovani, abbiamo celebrato i 35 anni del programma Erasmus e anche i 15 anni di attività dell’Agenzia giovani», dichiara la direttrice generale dell’Ang Lucia Abbinante. Un impegno che si conferma alto anche per il 2023: la Commissione europea ha recentemente pubblicato l’invito a presentare proposte e le guide ai programmi. Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani.

Erasmus+ Gioventù

Per il 2023 ammontano a oltre 25 milioni di euro le risorse con cui l’Agenzia Nazionale per i Giovani potrà finanziare progetti nell’ambito di Erasmus+|Gioventù. I fondi sono ripartiti tra le varie azioni:KA1 Mobility Project (KA151/KA152/KA153) 12.076.142 euro; KA1 Youth Participation (KA154) 2.291.026 euro; KA1 DiscoverEU Inclusion Action (KA155) 595.033 euro; KA2 Cooperation partnerships (KA220) 7.653.977 euro; KA2 Small-scale partnerships (KA210) 1.692.656 euro; e Sport (KA182) 856.240 euro. Quest’ultima azione, finalizzata a sostenere la mobilità all’estero del personale delle associazioni sportive che operano a livello di base e a livello non agonistico, sarà gestita per la prima volta a livello decentrato a partire dal 2023. L’ente deputato sarà proprio l’Agenzia nazionale per i giovani. L’azione sport è stata presentata ufficialmente lo scorso 19 dicembre, al cinema Troisi di Roma, in un evento organizzato dall’Agenzia per celebrare i 35 anni del programma Erasmus. Ricorrenza che l’ente ha scelto di «festeggiare», realizzando la web serie “Quelli dell'Erasmus” che racconta il programma attraverso la testimonianze dei giovani di diverse generazioni che vi hanno partecipato. Il trentacinquesimo anniversario del programma Erasmus è stato celebrato con diverse iniziative durante l’anno. Lo scorso 14 dicembre, a Bruxelles, l’evento conclusivo.

Loading...

Corpo europeo di solidarietà

Per quanto riguarda il programma Corpo europeo di solidarietà, le risorse complessive sono pari a 10.254.165 euro, di cui 6.716.798 euro per progetti di volontariato, 1.068.820 euro per progetti di solidarietà, 680.978 euro per Net e Quality Label e, infine, 1.787.569 euro per TEC. Il programma Corpo europeo di solidarietà è stato al centro di due importanti eventi: a luglio 2022, l'Agenzia ha riunito a Palermo diverse rappresentanze del mondo del volontariato nell'evento “Team noi”: un grande momento di confronto tra esperienze e buone pratiche. Inoltre, il 5 e 6 dicembre, in concomitanza con la Giornata internazionale del volontariato, oltre 100 giovani volontari europei del Corpo europeo di solidarietà si sono incontrati a Roma, per condividere le proprie testimonianze nell'ambito dell'Annual Event dedicato al programma.

Programmi europei, ma non solo

Sono numerose le attività realizzate da Agenzia nazionale giovani per favorire la partecipazione dei giovani. Nel 2022 è stata pubblicata una seconda call del progetto Gen C, realizzato con Ashoka Italia, per creare una grande community di giovani promotori di cambiamento sociale. Lo scorso 18 novembre sono stati premiati, a Roma, i nuovi 50 changemaker della fase 2 del progetto. Il 2022 è stato un anno importante anche per ANG inRadio, il network delle radio digitali under 30. Un nuovo bando, realizzato in collaborazione con la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, ha infatti consentito di creare dei raggruppamenti di antenne digitali già esistenti, veri e propri presidi locali per avvicinare le informazioni sui programmi europei ai vari territori.

Altre iniziative

Nel 2022 l’Agenzia ha deciso di valorizzare l’attività di ricerca interna, con una nuova sezione del sito che ospita diversi report su tematiche legate al mondo giovanile e ai programmi europei. L’Agenzia ha poi promosso insieme al Consiglio nazionale giovani, la ricerca «Generazione post pandemia: bisogni e aspettative dei giovani italiani nel post Covid», realizzata dal Censis. Un documento che analizza i sogni e i bisogni dei giovani, dopo l'esperienza pandemica. Infine, con uno sguardo attento ai linguaggi e agli strumenti giovanili, Ang ha promosso il podcast “Noi siamo i giovani”, prodotto da Chora Media, scritto e condotto da Giulia Cavaliere: cinque decenni in cinque episodi che raccontano l’esperienza della giovinezza insieme a personaggi rappresentativi dei vari anni.