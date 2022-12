Agenzia riscossione, debutta online il nuovo sito internet. News, servizi e contatti in primo piano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Più semplice, intuitivo e immediato. Il sito internet di Agenzia Riscossione è online con

una nuova veste grafica, chiara ed essenziale, e una riorganizzazione dei contenuti

che diventano più accessibili e di facile consultazione da pc, tablet e smartphone.

Nella versione rinnovata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it tutto è

pensato per ottimizzare l’esperienza di navigazione, facilitare l'utente nel percorso di

ricerca e semplificare le azioni da compiere per l'utilizzo dei contenuti e dei servizi

web.



Il nuovo sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione debutta con l'obiettivo di ampliare la platea di utilizzatori e rientra nel più ampio progetto di digitalizzazione intrapreso dall'Ente volto a sviluppare nuovi servizi a distanza che possano rendere sempre più agevole e immediato il rapporto con i contribuenti.

News, servizi e contatti in primo piano



La nuova home page del sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione fa da bussola al contribuente che può subito individuare dal menù principale il percorso del profilo-utente di interesse (cittadini,imprese e professionisti, enti creditori), i servizi e la modulistica. Sempre in alto, di fianco al menù principale, c'è la sezione specifica che consente l'accesso all'area riservata (con le credenziali Spid, Cie e Cns) per chi vuole consultare la propria situazione debitoria e svolgere le principali operazioni online. Nello slideshow d'apertura si possono trovare gli argomenti di maggiore interesse e accanto, nel nuovo box “Focus”, le principali novità e gli aggiornamenti normativi in materia di riscossione, che restano sempre in primo piano.

Piattaforme dedicate

Scorrendo la home page troviamo le “News dagli sportelli”, per gli avvisi e le informazioni di servizio, e il link alla prenotazione di un appuntamento allo “Sportello territoriale” oppure in videochiamata allo “Sportello online”. Gli intermediari fiscali trovano l'accesso diretto a “EquiPro”, la piattaforma dedicata ai professionisti che possono svolgere tutte le attività per conto dei propri clienti.Sempre nella home page, nella sezione dedicata ai “Servizi” vengono presentati i 6 servizi web più utilizzati sia dell'area pubblica (accessibile senza credenziali), sia di quella riservata (Paga online, Invia la richiesta di rateizzazione, Rateizzazione –Richiedi i moduli di pagamento, Rateizza il debito, Sospendi la riscossione, Se MiScordo)

Canali di assistenza in evidenza

In evidenza anche i molteplici canali di assistenza, declinati nella sezione “Contatta

l'Agenzia” (contact center, Invia una email al Servizio Contribuenti, Pec, Help desk

Enti e Reclami). Utile risulta la sezione “Per saperne di più” dove gli utenti

trovano gli approfondimenti tematici e i contenuti multimediali (video-tutorial e

social network). Infine, nella sezione “L'Agenzia comunica”, sono a disposizione tutte

le notizie da Agenzia delle entrate-Riscossione, i comunicati stampa, il materiale

informativo per gli organi di stampa e molto altro. L’obiettivo è consentire

anche agli utenti meno esperti di trovare subito le informazioni di interesse e di

svolgere con facilità le operazioni a distanza.