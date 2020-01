Agenzia unica per lavoratori e imprese Londra vuole accorpare gli organi di tutela. converrebbe anche all’Italia di Catrina Smith e Attilio Pavone

(Sikov - stock.adobe.com)

3' di lettura

In linea con quanto prescritto dal Good work plan – un ambizioso documento programmatico che tocca questioni cruciali come la garanzia di un lavoro equo e dignitoso, la trasparenza e chiarezza dei diritti dei dipendenti e la loro applicazione – il governo britannico ha inserito nell’Employment bill 2019/20 una proposta per la creazione di un organismo unico per la tutela dei diritti dei lavoratori, il Single enforcement body.

Attualmente nel Regno Unito è possibile rivolgersi ai tribunali del lavoro. Alla tutela giudiziaria ordinaria vi sono però delle eccezioni. Diverse autorità pubbliche si sovrappongono ai tribunali nella protezione alcune categorie di lavoratori particolarmente vulnerabili. Ne sono un esempio l’Hm revenue and customs, che si occupa di garantire il rispetto del salario minimo, la Gangmasters and labor abuse authority, che vigila sull’applicazione delle leggi sulla schiavitù e lo sfruttamento dei lavoratori e l’Health and safety executive, autorità garante in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A questi si aggiunge anche l’Equality and human rights commission, che ha compiti di sorveglianza, consulenza, e attuazione alla legislazione contro le discriminazioni.

Tuttavia, un sistema così frammentato rende spesso difficile per i lavoratori comprendere dinanzi a quale organo far valere le proprie pretese, o semplicemente ottenere informazioni sui propri diritti.

Per tale ragione, il governo britannico sta valutando l’opportunità di creare un organismo unico del mercato del lavoro: un’autorità esclusiva, forte e riconoscibile che possa, da un lato aiutare i cittadini nella tutela dei propri diritti, ma che abbia anche, dall’altro lato, la finalità dichiarata di supporto alle imprese che rispettano le regole.

In base alla proposta in discussione, l’autorità in questione dovrebbe assumere il ruolo svolto da alcuni degli enti specializzati sopra citati. Si discute inoltre della possibilità che tale organismo si occupi anche di altre questioni, come l’esecuzione delle sentenze, il pagamento delle indennità di malattia e la gestione delle ferie per categorie di lavoratori particolarmente vulnerabili. Al contrario, all’organismo non verrà richiesto di sostituire l’Health and safety executive, visto il ruolo ormai consolidato di quest’ultimo nell’ambito della salute e sicurezza.