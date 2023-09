Agenzie per il lavoro, la francese Proman arriva in Italia in partnership con iziwork

Ascolta la versione audio dell'articolo

La società francese di lavoro temporaneo e servizi per le risorse umane, Proman, si allea con iziwork, specializzata soprattutto nell’ambito digitale e presente in Italia dal 2020, per sbarcare nel nostro paese e per crescere a livello globale.

Le due società stanno infatti pianificando una partnership per creare il campione del lavoro temporaneo e del recruiting sia fisico che digitale. Proman consentirà a iziwork di distribuire rapidamente la sua piattaforma digitale nei 16 Paesi - in Europa e in Nord America - in cui il gruppo è attualmente attivo. Nello stesso tempo, Proman debutterà sul mercato italiano, uno dei grandi Paesi europei in cui non è ancora presente, facendo leva sulla presenza di iziwork che è in Italia già da tre anni. L’alleanza prevede che Proman mantenga il marchio iziwork e l’indipendenza della piattaforma iziwork all’interno del gruppo.



Proman e iziwork si presentano come due attori complementari e in rapida crescita. Fondata nel 2018 in Francia da Alexandre Dardy e lanciata a novembre del 2020 in Italia da Pierluigi Lauriano, iziwork è caratterizzata da un approccio che combina tecnologia e fattore umano. In Italia ha un fatturato di 70 milioni di euro (dato 2022), ha trovato lavoro a più di 9.500 persone e ha supportato oltre 800 aziende in diversi settori. Nel 2023 iziwork Italia sta registrando una crescita del 30% del fatturato sul 2022, con un run rate di oltre 100 milioni all’anno. «Per iziwork in Italia è stato un anno particolarmente positivo, di grande sviluppo, e l’ingresso in Proman rappresenterà un’ulteriore spinta a questo percorso», spiega Pierluigi Lauriano, amministratore delegato di iziwork in Italia.

Proman ha una storia più lunga. È stata infatti fondata nel 1990 e ha un fatturato di 3,8 miliardi di euro (dato del 2022, in crescita del 31% rispetto al 2021). Con le sue 915 agenzie, di cui 400 in Francia, Proman impiega 100mila dipendenti temporanei ogni giorno ed è partner di oltre 45mila aziende di ogni dimensione. La società fa capo al 100% alla famiglia Gomez ed è presieduta da Roland Gomez.