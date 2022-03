Agenzie immobiliari: solo il 16% ha avviato un percorso digitale

Nel corso dell’evento, il deputato Roberto Caon ha ricordato che «“In Italia il valore annuo complessivo degli investimenti in costruzioni e della spesa per affitti e servizi di intermediazione immobiliare rappresenta circa il 30% del Pil nazionale, per un totale di 7,3 milioni di occupati: 3,6 milioni nei servizi immobiliari e 3,7 milioni nelle costruzioni. In attività immobiliari è investito il 60% del patrimonio complessivo delle famiglie italiane»

«Negli ultimi cinquant’anni la nostra società è cambiata, ma il patrimonio immobiliare è stato costruito in gran parte negli anni Settanta – ha puntualizzato il ceo di Immobiliare.it, Carlo Giordano –. Fino al 2020 l’immobile più richiesto era il trilocale. Ora gli italiani hanno ridisegnato il loro modello di casa, perché hanno iniziato a vivere davvero gli spazi, e - venendo a mancare le occasioni di consumo – hanno potuto accumulare risparmi da reinvestire. Con la pandemia si è assistito a un +33% dell’acquisto per sostituzione, mentre crollano gli affitti della prima abitazione (-29%) e a una lieve flessione dell'acquisto della prima casa (-1 per cento)».

«Dopo essersi arresati nel 2019, i prezzi nel 2021 sono tornati a crescere in modo significativo in alcuni centri del nord. Ma la tendenza si sta allargando a tutta la nazione, con un incremento delle compravendite ben superiore rispetto a quello che si sarebbe verificato in assenza della pandemia – ha aggiunto Luca Dondi Dall'Orologio, amministratore delegato di Nomisma, elencando i trend che caratterizzano gli ultimi due anni –. Il primo elemento è rappresentato dalla volontà di sostituire la propria abitazione, ritenendola inadeguata. Molte famiglie si sono spostate verso la periferia per avere abitazioni più ampie, tecnologiche e dotate di giardino; i giovani, al contrario, sono più radicati nel centro città. Pensiamo che in un mercato normalizzato si possa trovare un compromesso; la periferia potrebbe essere la soluzione».

La tecnologia

«Così come è accaduto per altre professioni, l’agente immobiliare deve crescere e aggiornarsi, poiché senza tecnologia non si sopravvive – gli ha fatto eco Roberto Barbato, Presidente di Frimm Spa –. Non dobbiamo più essere gli agenti immobiliari della casa, ma del cliente e delle sue necessità». I protagonisti della rivoluzione digitale sono senza dubbio i Big Data.

«Le piattaforme di gestione e aggregazione dei dati devono offrire un servizio di supporto costante alle attività quotidiane del professionista – ha spiegato Massimiliano Pochetti, Ceo di EuroMq –. Ecco quindi che il consulente immobiliare, a completamento delle informazioni standard sull'immobile, diventa capace anche di analizzare le spese sulla base della classe energetica, fare una stima dei costi per gli interventi di ristrutturazione necessari in futuro, rendere edotto il cliente anche sulla qualità dell’aria e della connessione internet. Tutte variabili che contribuiscono a una decisione consapevole.