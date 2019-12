Agevolazione e cedolare secca

(Luigi Mistrulli)

In caso di locazione a canone concordato, per il locatore il reddito imponibile determinato secondo l'articolo 37 del Tuir è ulteriormente ridotto del 30%. In caso invece di opzione per la “cedolare secca”, la tassazione avviene con aliquota del 10%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali. Tale opzione comporta inoltre l'esenzione dall'obbligo di versamento delle imposte di bollo e di registro. L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche dal proprietario nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro. Condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione è che gli immobili siano sublocati a studenti universitari e dati a disposizione dei Comuni, con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.