«Agevolazioni fiscali e incentivi a ristrutturare per far ripartire l’area»

La mancata ricostruzione incide sull’economia dell’area, che vive di turismo e agricoltura. Quali le priorità?

Serve una visione complessiva, con più poteri agli amministratori locali. Un’accelerazione, per riportare almeno i turisti abituali. Manca un piano urbanistico e dopo tre anni si è fermi a litigare su dove ricostruire, mentre ancora si fanno i conti con una percentuale di macerie. Se la gente non è invogliata a ristrutturare, non riparte nemmeno l’edilizia. Noi ci battiamo per creare consorzi, in cui i nostri imprenditori possano partecipare per chiamata diretta anche ai grandi lavori, non solo ai piccoli.

Una delle criticità di molte aree sono stati collegamenti e infrastrutture.

Abbiamo una promessa di treni ibridi, tra Rieti-Terni-Orte-Roma. Un cammino, come quello francigeno. Ben vengano. Ma l’occasione di rilancio del territorio - dove con coraggio diversi alberghi e ristoranti hanno riaperto - sarebbe l’ampliamento della via Salaria, oltre al ripristino pieno della viabilità: un appello che non sente più nessuno.

Ventinove aziende della zona si sono aggiudicate quasi 5 milioni messi a disposizione dal bando sisma 2018. Quale lo stato di salute delle imprese?