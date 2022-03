Agevolazioni prima casa, la sospensione dei termini copre anche gennaio e febbraio

- il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici «prima casa», stabilito per effettuare il riacquisto di un’altra casa di abitazione al fine di ottenere, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, un credito d’imposta pari all’imposta dovuta in sede di nuovo acquisto ma con il limite dell’importo dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Le sospensioni causate dall’epidemia Covid-19

A causa dell’epidemia, questi termini erano tutti stati sospesi dapprima dall’articolo 24 del Dl 23/2020 per 313 giorni (dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020). Con l’articolo 3, comma 11-quinquies Dl 183/2020, convertito in legge 21/2021, la scadenza del 31 dicembre 2020 era stata posticipata al 31 dicembre 2021 (la sospensione a quel punto sarebbe durata pertanto 678 giorni). Infine, con il Dl 228/2021 il termine del 31 dicembre 2021 è stato definitivamente prorogato al 31 marzo 2022, con la conseguenza che, alla fine, la sospensione in totale è stata disposta per ben 768 giorni. Il problema era che quest’ultima proroga è entrata in vigore il 1° marzo 2022, lasciando così apparentemente “scoperti” i termini spirati dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022. Ora, invece, con questa circolare n. 8/E, sono stati parificati tutti i contribuenti che al 31 dicembre 2021 stavano beneficiando della sospensione allora vigente fino a quel momento.