Aggiornamento e riqualificazione sono necessari in tempi di lavoro ibrido

Cosa fare in questo scenario?

La formazione e lo sviluppo professionale possono diventare i driver del coinvolgimento e dell’impegno aziendale. Possono favorire la fidelizzazione facendo ricorso al reskilling - per ricollocare il personale formandolo sulle nuove competenze necessarie per determinate attività o su quelle che non si trovano - e all'upskilling per chi approda da altre realtà o per i dipendenti che vorrebbero intraprendere percorsi di carriera che richiedono di padroneggiare ulteriori skill.

Lo conferma anche l'ultimo Cegos Observatory Barometer: per adattarsi alle trasformazioni in atto oltre all'upskilling si stanno affermando anche approcci di reskilling per la mobilità interna, citati dal 60% degli HR e da interpretare come possibile rimedio alle crescenti difficoltà nel reclutare e trattenere i talenti.

Colmando le carenze relative alle competenze chiave richieste, si consente alle persone di crescere, imparare, aggiornarsi e sentirsi più apprezzate e coinvolte nell’organizzazione.

Perché si generi un'employee experience significativa, in cui i singoli si sentano riconosciuti e promossi come individui e non solo come soggetti produttivi, il continuous learning deve, però, essere progettato e gestito in maniera contemporanea.