Aggiornati Microsoft Designer e Bing con l’Ai generativa. Edge da prodotto diventa piattaforma

A pochi giorni dalla conferenza per sviluppatori Google I/O 2023 del 10 maggio, Microsoft ha anticipato la concorrenza presentando alcuni aggiornamenti che spingono l’uso dell’intelligenza artificiale (Ai) sul web. La sensazione è di assistere a un corsa contro il tempo per integrare l’Ai generativa negli applicativi. E la sfida non è a due ma riguarda tutte le piattaforme del digitale.

La prima a partire

Microsoft è partita prima e con il successo di ChatGpt su cui ha investito 10 miliardi di dollari diciamo che ha acquisito un discreto vantaggio. A 3 mesi dal lancio delle nuove versioni del motore di ricerca Bing e del browser Edge sono oltre mezzo miliardo le chat a cui hanno partecipato gli utenti per ottenere risposte mirate alle loro domande, oltre 200 milioni le immagini generate con Image Creator e una crescita di 4+ volte rispetto al momento del lancio delle installazioni giornaliere dell’app mobile.

Il cambio di passo per gli utenti

Quindi è andata benone. Ma cosa cambia per gli utenti? In primo luogo, come annunciato giovedì 4 maggio, Bing con integrato l’ultima versione (Gpt-4) dell’Ai di OpenAi è ora aperta a tutti.

Microsoft ha iniziato a lavorare per integrare la ricerca visuale nelle chat in modo da poter usare come input delle immagini e cercare dei contenuti web correlati. E ha promesso «risposte più ricche e visive, tra cui grafici e diagrammi e una formattazione aggiornata delle risposte, per trovare più facilmente le informazioni che cercate». Microsoft ha anche dichiarato che la chat in Edge avrà presto anche una migliore capacità di riepilogo per i documenti lunghi, compresi i Pdf e i siti web più lunghi.

La sfida nella grafica

Ci sono novità anche per Microsoft Designer lo strumento di progettazione grafica rivale di Canvas e Firfly. Settimana scorsa sono state aperte al pubblico le funzionalità con l’Ai. Gli utenti possono generare immagini utilizzando prompt di testo, incorporando i risultati in progetti come inviti, biglietti di auguri e post sui social media.