Aggiungi un avvocato a tavola: i piatti gourmet cercano tutela Dai brevetti sui procedimenti di cottura (come la pizza al vapore di Alajmo) al diritto d’autore sugli aspetti estetici, alcuni chef ricorrono alla protezione legale per le loro creazioni di Marta Casadei

“Come un dipinto”/Paolo Barrale

Se nelle cucine casalinghe dove si preparano pranzi e cene delle festività di fine anno ci si confronta spesso sulle indicazioni originali dei grandi classici, quando si parla di piatti gourmet o perfino stellati ci sono pochi dubbi: ingredienti, grammature, preparazioni e cotture sono precisi e dettagliatissimi. Così come gli impiattamenti, che spesso connotano il piatto e lo rendono unico quanto la ricetta. Al punto che per questo tipo di prodotti, benché in casi ancora ridotti, si può anche ricorrere a tutele di carattere legale.

Complice l’interesse sempre maggiore che, negli ultimi anni, si è sviluppato per il mondo dell’alta cucina - cavalcando l’onda dei cooking show televisivi, ma anche la progressiva consacrazione degli chef superstar e dei loro piatti - gli studi legali italiani hanno, infatti, iniziato a muovere passi più decisi nel settore. A metà strada tra l’innovazione e l’arte.

Innovazioni brevettabili

Quando si pensa alla tutela delle innovazioni, la mente corre subito a uno strumento: il brevetto. Che in cucina si può applicare, ma solo in alcuni, specifici casi e a condizioni ben precise. Lo spiega l’avvocato Dante De Benedetti, socio fondatore dello studio Mdba, specializzato in food law: «La tutela dei processi alimentari riguarda sicuramente anche gli chef più innovativi, creatori di nuove tecniche e abbinamenti. Che possono pure essere brevettati».

Dante De Benedetti

È il caso della pizza al vapore di Massimiliano Alajmo, creata dopo quasi un decennio di ricerche e dal 2017 tutelata proprio da un brevetto: «La cottura al vapore di per sé non è una novità - spiega De Benedetti, che ha assistito gli Alajmo in quest’avventura - ma il processo messo a punto da loro ha un tale grado di innovazione che, appunto, si è riusciti a brevettarlo».