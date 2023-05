Aggravante per chi spende banconote false di sera, si vede meno che sono «taroccate»

I punti chiave La scelta dell’ora e dei venditori

Scatta l’aggravante della minorata difesa se le banconote false, vengono spese nelle ore serali. Quando è buio, infatti, è meno agevole vedere che il denaro è taroccato. Partendo da questo presupposto la Cassazione ha respinto, sul punto, il ricorso dell’imputata contro l’aumento di pena per l’applicazione dell’aggravante, che viene in genere contestata anche nel caso di furti in appartamento di notte, un caso nel quale si dà per scontato che la vittima dorma e i suoi riflessi siano dunque rallentati, maggiore l’effetto sorpresa e più difficile trovare soccorsi. Diversa, almeno in parte, la ragione della minorata difesa nel caso del reato di “spendita di monete false”, da parte della ricorrente. La signora, insieme al marito, si era rifornita da un falsario “di fiducia” di poco meno di 4mila euro di banconote false. Denaro speso, per comprare generi alimentari o apparecchiature elettroniche.

La scelta dell’ora e dei venditori

Ricorrente lo schema: gli acquisti venivano fatti spesso in luoghi aperti, dando appuntamento agli ignari venditori magari trovati on line, o comunque poco illuminati. L’orario era compreso tra le 17 e le 20 nei mesi invernali, meglio se gli “affari” avvenivano sotto la pioggia che assicurava la rapidità degli scambi. Per la Suprema corte ci sono tutti gli estremi dell’ostacolo alla privata difesa: l’orario il modo fugace, la scelta degli ignari venditori, l’assenza di dispositivi che consentono di verificare l’autenticità del denaro. Senza successo la ricorrente fa presente che alcune compere erano state fatte anche nei centri commerciali, ma è irrilevante a fronte dell’orario prescelto, considerato dai giudici notturno a causa della scarsa luce che consentiva di “profittare” della situazione. Per la donna c’è comunque una riduzione di pena a causa dell’assorbimento del reato di spendita di monete false in quello di acquisto.