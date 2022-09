Aggregazioni bancarie, perché serve una istituzione campione continentale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla fine di giugno, Dealogic ha pubblicato le classifiche globali e a livello EMEA (Europe, Middle East and Africa) dell’attività di Investment Banking in termini di ricavi conseguiti nel primo semestre 2022. Il quadro, visto nella prospettiva del mercato europeo dei capitali è sconfortante. Solo tre banche europee – di cui una inglese (Barclays) e una Svizzera (Credit Suisse) insieme a Deutsche Bank – riescono ad ottenere una posizione tra le prime 10 a livello globale. Il quadro non cambia se si considerano solo i ricavi derivanti da attività di capital markets (emissioni azionarie ed obbligazionarie) e, soprattutto, i numeri non si spostano se invece di considerare i dati relativi all’attività su scala globale, si considerano solo i ricavi relativi all’area EMEA. Un numero per tutti dà un’idea della diversa scala di attività delle banche americane rispetto alle omologhe europee. JP Morgan, la prima in classifica, nella prima metà del 2022 ha registrato ricavi per attività di Investment Banking in area EMEA pari a 827 milioni di dollari. Deutsche Bank, al decimo posto, ne ha conseguiti 296 milioni di dollari. Un multiplo di circa 3x.

Il tema della dominanza dei grandi intermediari americani – oltre a JP Morgan, le prime 5 posizioni in area EMEA sono saldamente detenute nell’ordine da Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley e Citi – è un fatto noto e purtroppo accentuatosi in modo significativo dopo la crisi finanziaria seguita al collasso di Lehman Brothers. Da un lato, la più importante economia mondiale con un mercato dei capitali molto efficiente ha visto un processo di consolidamento che ha riguardato le istituzioni di maggiori dimensione, ma di recente anche le regional banks. Dall’altro lato, l’Europa ha costantemente sofferto un approccio alla regolamentazione delle operazioni di aggregazione tra imprese – non solo tra banche, va detto chiaramente – orientato alla tutela del consumatore e meno alla necessità di far nascere “campioni continentali”. D’altra parte, con specifico riferimento al settore finanziario, l’Europa ancora oggi non dispone di un mercato unico bancario e di una garanzia unica dei depositanti, fatto questo che rende più complicato il quadro delle aggregazioni transfrontaliere tra banche europee.

Il problema però emerge oggi in modo molto evidente. Il rapido peggiorare delle condizioni macroeconomiche seguito alla combinazione di aumentata inflazione, tensioni geopolitiche e strozzature dal lato dell’offerta allontana la prospettiva di una ripresa robusta dell’economia europea dopo gli effetti causati da Covid 19. Il mercato dei capitali di debito ed equity, la tanto auspicata CMU – Capital Markets Union, dovrebbe svolgere oggi un ruolo ancora più rilevante; ciò per rendere finanziariamente più robuste le imprese europee e consentire a un più ampio numero di esse, specie PMI, di accedere alle risorse messe a disposizione dei finanziatori.

Una mobilitazione importante di capitale permetterebbe alle imprese di crescere dimensionalmente, divenire più efficienti, superare più facilmente un quadro macroeconomico oggi più incerto e sfidante.

In questo quadro, la creazione di istituzioni finanziarie “campioni continentali” diventa essenziale. Intermediari radicati in uno dei Paesi dell’Unione Europea e con l’attività di banca commerciale bene integrata con una rilevante presenza nell’investment banking sono lo snodo essenziale tra le imprese emittenti e gli investori. Non si tratta solo di “patriottismo finanziario”, come qualcuno potrebbe osservare. Ci sono infatti anche serie ragioni di natura strettamente economica che richiamano la necessità di un processo di aggregazione transfrontaliera tra banche.