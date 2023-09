Aggregazioni «neutrali» con l’entrata in vigore dei decreti attuativi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l’attuazione della riforma fiscale, verrà finalmente sancita – come più volte auspicato su queste pagine – la «neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti» (così dispone l’articolo 5 della legge delega 111/2023).

Si tratterà di verificare se la neutralità verrà prevista per tutte le operazioni straordinarie (ad esempio, anche per le scissioni) oppure soltanto per i processi “evolutivi-aggregativi” degli studi professionali. Pare che la scelta ricadrà sulla prima opzione (si veda l’altro servizio in pagina), sulla scorta di ciò che avviene per le attività commerciali.

Il nodo della decorrenza

A ogni modo, uno degli aspetti che vanno presi in considerazione è quello della decorrenza delle nuove disposizioni. Certamente, in mancanza di un’attuale disciplina, i nuovi processi aggregativi degli studi professionali potranno fruire della neutralità fiscale solamente a far data dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione.

Questo però non può valere per il “passaggio” da associazione professionale a Stp (o Sta) per il quale già le regole attuali prevedono una neutralità sostanzialmente indiretta. In proposito, occorre ricordare che l’agenzia delle Entrate (risposta a interpello 107/2018) ha stabilito che nel caso di una trasformazione da studio associato in Stp si applica il comma 2 dell’articolo 171 del Tuir, che disciplina la “trasformazione eterogenea” da ente non commerciale a società soggetta all’Ires.

Tale conclusione, tuttavia, non pare corretta. Va infatti rilevato che il comma 2 dell’articolo 171 stabilisce una sorta di “finzione tributaria” per i beni impiegati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente, che confluiscono, per effetto della trasformazione, in una società di capitali. Tale immissione viene qualificata come conferimento. Si tratta di una finzione in quanto sotto il profilo giuridico non si realizza alcun conferimento societario, poiché l’ente trasformando non riceve alcuna quota o azione della società risultante dalla trasformazione (chi riceve le quote o le azioni risulta il socio o associato dell’ente).