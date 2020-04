Agili e creative: per le piccole aziende la rinascita passa dal digitale

I global microbrand

Riconvertire le linee di produzione, riposizionarsi sui canali di comunicazione puntando su nuove piattaforme di relazione e vendita, gestire al meglio le proprie persone, riprogrammare i processi. La centralità della piccola impresa scalabile è stata raccontata dal New York Times. “Small is the new big think”, ossia piccolo è la nuova grande idea. Così Ruchir Sharma ha presentato gli scenari 2020 prima dell’emergenza coronavirus. Per Sharma quel piccolo sta per agile, flessibile, capace di adattarsi in poco tempo. «In passato le grandi imprese erano in concorrenza per uno spazio limitato sugli scaffali nei negozi al dettaglio, provando a conquistare la fiducia dei consumatori nelle milionarie campagne pubblicitarie. Ora le piattaforme internet consentono anche alle piccole realtà di aggirare i punti vendita e guadagnare immediatamente la fiducia del pubblico», ha scritto Sharma.

Ora invece in modo repentino e disordinato cambiano pelle i global microbrand, così definiti dal pubblicitario inglese Hugh MacLeod. Quel legame stretto col territorio e quei contatti commerciali del mondo interconnesso virano verso un mercato giocoforza più ristretto e dai confini angusti. In questa nuova economia di guerra anche i più piccoli pensano nuove strategie di progettazione, produzione, distribuzione. «Dopo la crisi di dieci anni fa molte aziende avevano imparato a competere su uno scacchiere internazionale per generare margine, incrementare il fatturato, migliorare il posizionamento in un mercato globale. In futuro è immaginabile che chi ha operato in catene del valore strutturate sarà chiamato a replicare le proprie strutture produttive in mercati diversi. Per chi ha lavorato con il consumatore finale ci sarà un maggiore impegno sul mercato italiano ed europeo, provando a conciliare il tutto con business model innovativi», afferma Stefano Micelli, docente di International Management all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Nuove abitudini, nuovi business

Filiere compromesse e storie da riscrivere. Mercati da reinventare e flessibilità da perseguire. «L’estroflessione verso l’internazionale è da ricalibrare puntando al digitale. I percorsi di internazionalizzazione faranno leva necessariamente su nuovi strumenti di comunicazione. Le imprese, anche piccole e medie, dovranno farsi carico di nuovi valori. Occorre imparare una nuova lingua non più legata necessariamente all’esclusivo, ma ad un concetto di “su misura” più funzionale» precisa Micelli. D’altronde «non torneremo più alla normalità». Così ha titolato pochi giorni fa Mit Technology Review per descrivere il business della shut-in economy, la nuova economia chiusa. Dovremo cambiare radicalmente quasi tutto quello che facciamo: così ha scritto Gordon Lichfield, direttore di Mit Technology Review.