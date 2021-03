Agilità in azienda: fondamentale per i Ceo, ma la adotta un’impresa su cinque

Leggi anche Ceo attenti: la trasformazione digitale è una chiave per lo sviluppo aziendale

Oltre la metà (il 53% per la precisione) delle aziende catalogabili come “agili” ha ottenuto infatti ritorni eccellenti in termini di customer experience (rispetto a meno di un quinto delle organizzazioni in generale), traendo valore da modelli flessibili per orientarsi rapidamente nei confronti delle preferenze dei clienti e facendo leva su una forza lavoro soddisfatta e qualificata. Raggiungere il mercato più velocemente, accelerando i cicli decisionali e i processi di sviluppo del prodotto e di pianificazione del budget, è come detto uno dei principali benefici derivanti dall’essere un’organizzazione agile.

Poco meno della metà (il 47%) delle imprese con questo requisito oggetto di indagine si considera la migliore in termini di time-to-market (la percentuale scende al 13% medio per le aziende europee) e oltre un terzo (il 36%) conferma di aver riportato un eccellente risultato per quanto riguarda le quote di mercato.

Lo scotto da pagare per le aziende statiche, e cioè scarsamente flessibili in termini organizzativi e strategici (anche sotto l'aspetto tecnologico, spesso ancorato a sistemi legacy) e con una leadership poco propensa alla collaborazione e all’innovazione, rischia di essere particolarmente sostenuto in un momento di incertezza come quello attuale.

L’agilità - come suggerisce invece Filippo Giannelli, country manager di ServiceNow per l’Italia - non deve essere il punto di arrivo ma un percorso e la maggior parte delle aziende europee si trova a metà strada, né troppo indietro né troppo avanti, e non ha ancora realizzato appieno il proprio potenziale”. Il viaggio verso l’obiettivo della resilienza e dell’adattabilità di fronte a qualsiasi variabile, insomma, è tutt’altro che completato ma per chi resta indietro, questa la sensazione, sarà sempre più difficile recuperare il terreno perduto.