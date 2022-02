«Agire su patrimonializzazione e minibond»

Un’altra operazione con la Regione, questa già in uno stato più avanzato, riguarda i minibond e i canali finanziari alternativi per le imprese. «Allo studio – racconta Zoino – c’è l’attivazione di un’operazione di basket bond per le piccole e medie imprese del Lazio con fatturato minimo di 5 milioni. Un fondo da minimo 15 milioni di euro che con un effetto moltiplicatore può arrivare a 60 milioni di emissioni. La Regione in sostanza interverrebbe con una garanzia sulle prime perdite (massimo il 25%) e un contributo a fondo perduto per coprire il 50% dei costi di emissione. Se non ci saranno intoppi – conclude Zoino – già nel 2022 potrebbero esserci le prime aziende in grado di partecipare al bando».

Un intervento tanto più urgente, alla luce dei problemi che sta portando il caro energia e l’aumento delle materie prime. «Il caro energia – spiega Zoino – ha colpito soprattutto i settori dove il consumo è maggiore, come, nel Lazio, la ceramica, le cartiere e la metallurgia. Su questo tema, Unindustria ha siglato un accordo con alcune banche associate (ad oggi Banca Popolare del Frusinate e Bcc di Roma) per finanziare a condizioni di miglior favore le imprese che abbiano registrato un aumento del costo dell’energia».

Tuttavia, per Zoino, la situazione a medio e lungo termine per il Lazio lascia spiragli di ottimismo. «Nel 2020 la Regione ha avuto un calo del Pil inferiore alla media nazionale (-8,4% contro -8,9%). L’anno scorso il rimbalzo è stato inferiore (+6,0% contro +6,3%) e quest’anno invece si tornerà a fare meglio (+4,1% contro il +4,0%, in base a stime Prometeia). Si tratta di risultati – spiega – che sono avvenuti nonostante la debacle del turismo, in particolare di quello internazionale. Un settore fondamentale per Roma e il Lazio. A compensare questo scenario c’è stata l’ottima performance del polo farmaceutico, il boom dell’informatica, dell’industria metallurgica e dell’aerospazio. Tanto che nel 2021 rispetto al 2020 gli occupati sono aumentati in Regione del 29%, il che vuol dire che abbiamo recuperato 140mila posti».

Secondo il delegato del presidente per Finanza e Credito di Unindustria, se gli attori del territorio sapranno intercettare queste opportunità, lo scenario sarà più positivo che negativo: «Ci sono i fondi del Pnrr, per cui all’interno di Unindustria abbiamo aperto un tavolo per monitorarne l’attuazione. Ci sarà il Giubileo del 2025, la candidatura per l’Expo 2030, la ricorrenza per i 2.000 anni dalla morte di Gesù nel 2033. Si tratta - afferma Zoino – di grandi eventi che avranno anche un enorme impatto economico: infrastrutture che fino a ieri sembravano irrealizzabili ora assumono una concretezza nuova».

Ma anche le imprese dovranno fare la propria parte, anche le medio-piccole: «Difficile dare un consiglio – conclude –, ma le aziende devono imparare a strutturarsi e a non farsi guidare solo dall’intuizione dell’imprenditore: serve più formazione e occorre aprirsi a nuove competenze, puntando sul management, sia interno che esterno».