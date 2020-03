Agire subito, anche se non si sa quando passerà la tempesta Le misure adottate al momento dal Governo sono corrette ma non colgono l'essenza del problema che è, finita l'emergenza, garantire ad ogni costo la sopravvivenza delle imprese e dei posti di lavoro di Giorgio Rossi Cairo*

(REUTERS)

3' di lettura

Nessuno sa quando la tempesta innescata dal Covid-19 passerà e quali saranno le perdite. Una cosa è certa, saranno drammaticamente ingenti in termini di vite umane e gravi per le imprese.



Sicuramente a marzo e ad aprile, forse anche per alcuni mesi successivi, il fatturato di molte aziende italiane sarà nullo o modesto e se ripresa ci sarà, sarà sicuramente molto lunga per alcuni settori per esempio il turismo. Ben poco riuscirà a recuperare l'e-commerce perché limitato ad alcuni beni e legato a un sistema logistico non dimensionato per soddisfare questi picchi. Si può stimare che si registrerà una contrazione media di fatturato del 20/30% su base annua e un conseguente enorme fabbisogno di liquidità per non fallire.



Misure corrette ma non sufficienti

Ogni crisi si traduce infatti in crisi di liquidità e giocoforza l'anello più debole della catena saranno le piccole e medie imprese, poco patrimonializzate e pertanto con accesso al credito scarso e comunque molto oneroso.



Le misure adottate al momento dal Governo (es. la cassa integrazione, la sospensione dei mutui, il posticipo delle scadenze fiscali, etc.) sono corrette, ma non colgono l'essenza del problema che è, finita l'emergenza, garantire ad ogni costo la sopravvivenza delle imprese e dei posti di lavoro.



E' pertanto urgente mettere a disposizione delle aziende la liquidità necessaria a fronteggiare questa crisi. Come ha sottolineato Mario Draghi, non ci si può limitare a politiche di espansione monetaria tradizionali come quelle messe in atto ad oggi dalla Bce perché i loro effetti stentano ad arrivare all'economia reale, come già successo nella precedente crisi del 2011. Questi interventi possono essere efficaci per la riduzione dello spread sui nostri titoli di stato e per finanziare il nostro debito pubblico, ma avrebbero un impatto modesto sull'economia delle piccole e medie imprese o sui servizi che, dati gli attuali vincoli della Vigilanza, continuerebbero a non avere accesso al credito.