Agli atenei (pubblici e privati) del Sud un mini-assegno da 2 milioni

Mentre il Governo si prepara a fare un secondo giro di tavolo alla legge di bilancio 2022, che dovrebbe portare in dote 250 milioni per l’anno prossimo sul Fondo di finanziamento ordinario delle università, arriva al traguardo il mini-assegno da 2 milioni di euro per gli atenei del Sud previsto dal decreto Sostegni-bis di maggio. In base a un decreto ministeriale appena emanato alle accademie statali andranno 1,2 milioni; alle non statali i restanti 800mila euro. Ad aggiudicarsi la fetta più ampia di risorse, tra le prime troviamo l’università del Molise (282mila euro); tra le seconde il Suor Orsola Benincasa di Napoli (376mila).

I requisiti

A fissarli è l’articolo 60-ter del decreto 73/2021 (il cosiddetto Sostegni-bis) che stanzia 2 milioni di euro per promuovere lo sviluppo e potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno statali e non statali legalmente riconosciute, aventi sede nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, con un numero di iscritti non superiore a 9.000.

La ripartizione tra le università statali...

Sia per le accademie pubbliche che per quelle private la ripartizione avviene per il primo 50% sulla base del numero degli studenti e per il restante 50% in base alla quota premiale di fondi ricevuta nel 2020. Cinque le università statali ritenute beneficiarie perché in possesso dei due requisiti citati:Molise (282.330 euro), Basilicata (261.178 euro) , Teramo (234.832 euro), Mediterranea di Reggio Calabria (229.904 euro) e Sannio (191.756 euro).

...e tra le non statali

Quattro invece gli atenei privati che si divideranno i restanti 800mila euro: Suor Orsola Benincasa di Napoli (376.894 euro), Kore di Enna (300.634 euro), Lum “Degennaro” di Casamassima (93.043 euro) e Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (29.429 euro).