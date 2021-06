Agli Europei dei rating sul debito, promozione in vista per Portogallo e poi (forse) Italia

3' di lettura

In attesa che stasera si pronunci Fitch, nei prossimi trimestri Moody’s potrebbe migliorare il rating dell'Italia se il piano di riforme collegate a NextGen sarà approvato e «messo a terra». Ma la prima promozione sui rating sovrani in Europa toccherà con ogni probabilità al Portogallo. Ne sono convinti gli economisti della banca d’affari Usa Citi che, in un rapporto, evidenziano perché rispetto alla precedente crisi del 2008-2009 «questa volta la prospettiva dell'Eurozona è diversa».

Per una serie...