Agnelli e Zhang, «pace» a Londra di Simone Filippetti

3' di lettura



A Londra arriva la pace tra Andrea Agnelli e Steven Zhang. I due avversari del Derby d’Italia diventato suo malgrado emblema della crisi del coronavirus, con immancabile ciclone di polemiche, si sono idealmente stretti la mano sul palco del Football Summit organizzato dal Financial Times. Si sarebbe dovuto parlare di business ma la pandemia mondiale, un problema serio anche in Gran Bretagna, ha monopolizzato il dibattito. Seppur separatamente, gli arci-rivali Agnelli-Zhang hanno lanciato un messaggio unitario, cementato anche da una cena-vertice qualche settimana fa. Prima la sicurezza, poi gli affari. Il presidente della Juventus mette al primo posto la «salute pubblica» e tutta la polemica sul calendario della partita clou della Serie A, che ha alimentato ogni sorta di dietrologia, è stata liquidata con l’adeguamento alle decisioni delle autorità.

Prima la salute, poi gli affari

Il 2020 sembra ormai compromesso, l'economia in generale (non solo l'industria del calcio) subirà un calo e Agnelli ha il 2021 per un ritorno alla normalità. Il conto da pagare sarà salatissimo ma è troppo “prematuro” per fare previsioni: «Prima conteniamo il virus, poi risolviamo» le questioni economiche. In un momento drammatico, «i ricavi non sono una priorità» gli ha fatto eco Zhang, il proprietario dell' Inter, perfettamente allineato con Agnelli sulla tutela della salute. Dopo lo scontro dei giorni scorsi, sul Tamigi va di scena la distensione, anche per effetto di una scelta del Governo finalmente unitaria e coerente. Anzi, per un giorno la Serie A delle porte chiuse, finora unico campionato in Europa, si è trasferita a Londra dentro la sala del Biltmore Hotel: Agnelli e Zhang erano i due principali del convegno, monopolizzato dal calci italiano, e peraltro a due passi dall’Ambasciata d’Italia. La detente tra i club, effetto anche del generale provvedimento del governo su tutto il calcio, non segna però la fine delle ostilità tra Inter e la Lega Calcio. Far giocare a porte aperte era «moralmente contrario ai miei principi» ha tuonato Zhang, ritenendo il suo attacco dei giorni scorsi «parole fin troppo leggere». Il giovane erede dell’impero commerciale di Suning non ha mai nominato Paolo Dal Pino ma tutti in sala hanno colto le critiche al neo presidente della Lega Calcio.

Il dilemma Champions: Super Lega o “Effetto Atalanta”?

Prima o poi l'emergenza passerà e si tornerà a preoccuparsi. In cima all'agenda ci sarà la riforma della Champions League, il torneo di calcio più ricco e seguito al mondo. Da tempo i club più importanti spingono per creare una Super Lega, un gruppo di club ammessi di diritto alla Champions: Agnelli, indossando il cappello dell'Eca, ha lanciato il dilemma. La favola dell'Atalanta come dell'Ajax l'anno scorso fanno innamorare tifosi e giornali. «Ho molto rispetto (per il club bergamasco, Ndr) ma senza una storia e con una grande performance l'anno scorso, ha avuto accesso immediato alla maggiore competizione internazionale: è giusto o sbagliato?». Il caso opposto è quello della As Roma che è arrivata in semifinale due anni fa e ha contribuito a mantenere il ranking dell'Italia. «Un club con grande blasone che ha investito molto ma che ora non partecipa, con un danno economico» ha argomentato Agnelli. Ma sull’idea di una Super Lega lo stesso Agnelli ha posato una pietra tombale. Si ridiscute tutto daccapo: il tavolo tra Eca, European Leagues (dove c'è un altro italiano, Alberto Colombo) e Uefa continua. Una riforma è necessaria, e Agnelli ha citato la famosa massima dello scomparso Jack Welch secondo cui bisogna cambiare prima che si venga costretti a farlo, ma nel panel successivo Colombo, numero uno della fazione opposta, la “lobby” dei club medio-piccoli, citando l’economita Nouriel Roubini: «Non è necessario aggiustare quello che già funziona» riferendosi all’attuale struttura delal Champions League. L’auspicio di Agnelli è che si arrivi a una proposta ufficiale «il prima possibile». C'è tempo fino al 2024.