Agnese Pini, direttrice de La Nazione

(Agf)

Agnese Pini (Carrara 1985) è stata nominata direttrice de La Nazione. La prima donna a sedere su quella poltrona in 160 anni di storia del quotidiano. Ha iniziato a lavorare per La Nazione di Carrara come collaboratrice a 21 anni; successivamente ha lavorato al Giorno. Nell'estate 2016 Pini ha lavorato alla redazione di Siena della Nazione. Poi è approdata a Firenze, nel 2017, nel ruolo di vice capocronista della cronaca cittadina.