Agosto / DS4 Phev

La nuova DS4 sarà una berlina compatta dallo stile audace. Per ora alla DS fanno sapere che l'auto si caratterizzerà per delle luci a Led distintive, una soluzione derivata dagli attuali modelli DS. Inoltre è realizzata sulla base della piattaforma modulare EMP2 sia pure evoluta che permette di ospitare sotto al cofano diversi tipologie di motorizzazioni, mantenendo sempre una silhouette atletica a cominciare dal frontale e con in più l'abbassamento del gruppo cofano-parafango. La nuova evoluzione della piattaforma EMP2 è stata creata per ospitare un propulsore ibrido plug-in, senza compromettere l'abitabilità a bordo. Un motore a 4 cilindri sovralimentato da 180 cv a cui si abbina un motore elettrico da 110 cc e il cambio automatico a 8 marce, per una potenza di sistema di 225 cv. Il tutto alimentato da una batteria più efficiente grazie a nuove celle, più compatte e accreditate di una maggiore capacità. Il pacco batterie è sistemato nella parte dietro della traversa deformabile e consentirà un'autonomia di marcia pari all'incirca 50 km nella sola modalità a zero emissioni. A ottobre 2020 sarà invece presentata la DS4 Bev, modello 100% elettrico