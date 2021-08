Le Borse aprono bene il mese di agosto. A Milano in luce Leonardo e Cnh Industrial

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee cominciano con il piede giusto il mese di agosto, pur rallentando il passo rispetto ai guadagni attorno al punto percentuale delle prime ore, dopo avere chiuso in rosso l'ultima settimana di luglio. Nel complesso le Borse mondiali con luglio hanno chiuso la più lunga serie positiva dal 2018, ma l'ultimo mese ha registrato il progresso più modesto nei sei mesi di rialzi. Al momento, sono quindi tutti in rialzo il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam, spinte anche dall'avvio al rialzo di Wall Street. Lo spread tra BTp e Bund è in calo in area 103 punti.

Gli acquisti hanno sostenuto anche le Borse asiatiche, mentre in Cina gli investitori valutano la possibilità di nuovi allentamenti di politica monetaria a fronte della recente stretta di Pechino su numerosi settori di attività, dalla tecnologia all'educazione privata. Il mercato monitora inoltre da vicino i progressi del piano infrastrutturale americano da 550 miliardi di dollari verso il passaggio in Senato.

Wall Street positiva, focus lavoro e trimestrali

Wall Street ha avviato le contrattazioni con il segno più, dopo la chiusura in calo di venerdì, quando comunque si è chiuso il sesto mese positivo di fila per lo S&P 500. Negli ultimi giorni, la volatilità è aumentata sui mercati, a causa dell'aumento dei casi di coronavirus negli Stati Uniti dovuto alla variante Delta. Il rendimento del titolo di Stato a 10 anni resta stabile intorno all'1,23%, dopo aver toccato, a luglio, i minimi degli ultimi cinque mesi a quasi l'1,13%. Gli investitori, questa settimana, seguiranno soprattutto i dati sul lavoro e le trimestrali: mercoledì, atteso il dato Adp sull'occupazione nel settore privato, seguito nei due giorni seguenti dalle nuove richieste dei sussidi di disoccupazione e dal rapporto sull'occupazione di luglio. Oltre un quarto delle società sullo S&P 500 pubblicheranno i conti durante la settimana. Intanto quasi il 90% dei conti resi noti fino a oggi sono risultati al di sopra delle attese. Gli investitori, inoltre, guarderanno ancora all'inflazione, salita del 3,5% su base annua a giugno, con la Federal Reserve che ha di nuovo ribadito che si tratta di un aumento temporaneo.

In luce Cnh e St, Unicredit ancora sotto i riflettori

A Piazza Affari, tra i titoli a maggiore capitalizzazione si mettono in luce Tenaris, Cnh Industrial, grazie anche al fatto che gli analisti di Mediobanca Securities hanno alzato l'obiettivo di prezzo da 17 a 19 euro per azione, confermando la valutazione "outperform" dopo i conti sopra le stime e la revisione al rialzo dell'outlook, e Stmicroelectronics, già tra le protagoniste nella precedente ottava dopo la trimestrale migliore delle previsioni. Sprint anche per Leonardo, ancora sostenuti dai conti semestrali diffusi giovedì. Zoppica Unicredit, reduce da un'accelerata in scia ai conti semestrali e all'annuncio delle trattative con il Tesoro per l'acquisto di alcuni asset selezionati di Banca Mps. In un paniere principale quasi tutto in rialzo, restano leggermente più indietro titoli difensivi come Snam Rete Gas, Terna e Italgas. Continua invece il rally di Borsa di A2a che venerdì ha diffuso conti oltre le stime e rivisto al rialzo la guidance e si attesta ora ai massimi da febbraio 2020.

Ferrari frena dopo conti, analisti valutano numeri

Frenata per Ferrari che, dopo la pubblicazione dei conti del secondo trimestre, è scivolata in coda al Ftse Mib con un calo arrivato anche oltre i 3 punti, prima di assottigliarsi. I conti sono stati nel complesso positivi: l'utile netto si è attestato a 206 milioni di euro, contro i 9 milioni dello stesso periodo del 2020, le consegne di auto sono aumentate del 93% e i ricavi sono stati pari 1,035 miliardi di euro, +81% sul 2020. Il free cash flow industriale ammonta a 113 milioni e la guidance 2021 è stata alzata da circa 350 milioni a circa 450 milioni di euro. I conti sono al vaglio degli analisti: gli esperti di Equita per il trimestre vedevano ricavi per 1,039 miliardi con un utile netto di 210 milioni, quelli di Mediobanca Securities stimavano ricavi per 1,038 miliardi con un utile netto di 205 milioni, mentre gli analisti di Banca Akros attendevano un utile per 210 milioni. Il consensus indicato da Bloomberg era per 1,049 miliardi di ricavi, 369 milioni di Ebitda, 254 milioni di Ebit e un utile netto 198 milioni.



Euro si rafforza, in calo il petrolio

Sul mercato dei cambi, euro in rafforzamento a 1,1888 dollari da 1,1868 venerdì in chiusura. La moneta unica vale anche 130,19 yen (130,39), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 109,52 (109,72).

In calo il prezzo del petrolio, dato che il possibile rallentamento della crescita cinese fa temere per la tenuta della domanda globale di energia. Il future settembre sul Wti perde l'1% a 73,21 dollari al barile.