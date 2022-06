Agostoni (Icam) presidente di Confindustria Lecco e Sondrio

L'ambito dell'education viene quindi indicato come uno degli assi portanti del mandato di Plinio Agostoni che si concentrerà, fra gli altri aspetti, anche su quello della sostenibilità: «un tema - ha evidenziato - che sta diventando dominante nel dibattito e lo sarà anche per legge, ma che credo sia importante in sé. Si tratta del modo di concepire e di gestire l'impresa. Per alcuni potrà essere la conferma di un atteggiamento già presente in azienda, che va però ripreso con maggiore consapevolezza, va normato, documentato e fatto diventare oggetto di una progettualità dinamica e sistematica. Per altri potrà significare un cambio di mentalità piccolo o grande. Ma in ogni caso deve essere il modo in cui si concepisce e gestisce l'impresa. A queste condizioni la sostenibilità non sarà un aggravio di costi ma diventerà fattore di sviluppo e anche di competitività».

La figura dell'imprenditore, con la capacità creativa e generativa che gli è propria, è infine stata riportata al centro dell'attenzione nell'intervento del Presidente Plinio Agostoni, che ha concluso:

«Di fronte alla complessità e la gravità dei problemi, dobbiamo riscoprire quel quid, quella scintilla che si è accesa nel nostro cuore e nella nostra mente o in quella dei nostri padri, o nonni, o avi, quella scintilla che si è accesa e riaccesa in tanti passaggi e cambiamenti delle nostre imprese, perché le imprese non vivono se non cambiano, quella scintilla che cerchiamo di trasmettere ai nostri figli e collaboratori, insomma quella scintilla che era niente, una realtà impalpabile ed è diventata un'opera, un'impresa, piccola o grande, ma sempre bella: una bella cosa. Tutti possiamo aiutarci in questa ripresa. Possiamo farlo. Insieme».

Plinio Agostoni è Vicepresidente di ICAM S.p.A. - l'azienda di famiglia cresciuta a Lecco e trasferita in anni recenti nella nuova sede di Orsenigo - nella quale ha fatto il suo ingresso nel 1989, dopo la laurea in Ingegneria Elettrotecnica e l'esperienza professionale in un'importate realtà multinazionale.