Nuova mossa dell’Agricole su Bpm: offerta non vincolante per le polizze

Credit Agricole rinnova il vertice delle attività italiane confermando per un altro triennio gli incarichi al presidente Ariberto Fassati e all’amministratore delegato Giampiero Maioli, che resta anche country manager del gruppo in Italia. È quanto risulta ufficialmente dalla presentazione delle liste per il rinnovo del cda in vista dell'assemblea dei soci di Credit Agricole Italia del prossimo 27 aprile.

Il rinnovo del vertice arriva in una fase cruciale delle attività del gruppo francese in Italia...