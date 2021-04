Agricole al rilancio sul Creval: l’offerta sale a 12,5 euro (con bonus)

3' di lettura

A una manciata di giorni dal fischio finale (lo stop all'Opa è fissato per il 21 aprile), il Credit Agricole ritocca l'offerta per conquistare il Creval. Nella serata di ieri, al termine del Cda, è arrivata la decisione di Parigi, che ha messo sul tavolo la somma di 12,5 euro cash per ogni azione Creval. Una somma così ripartita: 12,2 euro a cui si aggiunge un extrabonus di 0,3 euro se le adesioni finali supereranno il 90 per cento.Con questa mossa, l'Agricole punta di fatto a chiudere la partita...