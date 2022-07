«Agricoltori e vignaioli dell’Oltrepo nuovi alleati negli scavi archeologici»

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è un punto, il più estremo a sud della provincia di Pavia, in cui Piemonte, Lombardia ed Emilia si toccano e vengono sfiorate dal soffio del mare della Liguria, nascosta dall’Appennino e distante in linea d’aria solo una manciata di chilometri. Siamo nell’Oltrepo pavese e questo territorio dalle tante anime sembra faticare a trovarne una solida, in grado di resistere agli scossoni delle crisi ricorrenti. Eppure le radici possono permettere di ricostruire non solo il dna di una terra, ma riservare inaspettate alleanze, come quelle tra agricoltura e importanti scoperte archeologiche. Proviamo allora ad alzare un drone virtuale

sul passato.

«Immaginate - racconta Stefano Maggi, professore ordinario di Archeologia classica del Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Pavia - gli antichi romani in cerca di terre da conquistare o acquistare, che arrivano al nord e vengono colpiti non dalle colline o dalle montagne, che avevano anche loro, ma da quelle sterminate pianure con un fiume Po e una rete di affluenti che ne facevano già una situazione logisticamente perfetta, garantendo non solo la mobilità, ma anche l’irrigazione. E in poche generazioni di insediamenti dei coloni le zone diventano un sistema agricolo di eccellenza grazie alla centuriazione, cioè bonifiche, messe a regime, regolarizzazione delle proprietà, catasto e così via».

Un’idea di organizzazione moderna, fatta per agevolare il lavoro…

Tanto che questo modello è sopravvissuto proprio perché realizzato non sul, ma per il territorio, ottenendo un tessuto produttivo di tante piccole e medie aziende come lo è ancora oggi.

Una ricostruzione non solo storica, ma realizzata grazie a scoperte archeologiche nella Valle Staffora tra Rivanazzano e Voghera.