Agricoltori: i raccolti non aspettano i tempi burocratici delle sanatorie

Prandini (Coldiretti): «I primi lavoratori che verranno regolarizzati con la sanatoria non saranno pronti per essere impiegati prima della fine di settembre»

«Sa quante persone, di quelle che verranno regolarizzate, lavoravano effettivamente nei campi? 1.500, 2mila al massimo su 200mila che ne mancano. Non è con questi numeri che risolviamo l’emergenza manodopera in agricoltura». Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, non è per niente soddisfatto del Decreto Rilancio. «È diventata una questione politica, ideologica e partitica - dice - ma nulla c’entra coi bisogni delle imprese agricole. Non solo, si è fatta passare l’immagine del mondo agricolo come un ambito in cui il lavoro viene solo sfruttato, quando non è così».

I numeri, a Prandini, non tornano: «Solo una minoranza, degli immigrati che abitano nei ghetti, lavorano in agricoltura. Molti, ad esempio, si occupano di edilizia». Ma più ancora dei numeri, alla Coldiretti quelli che non tornano sono i tempi: «Secondo i nostri calcoli - dice Prandini - i primi lavoratori che verranno regolarizzati con la sanatoria non saranno pronti per essere impiegati prima della fine di settembre».

Quando nei campi italiani, da raccogliere, sarà rimasto ben poco. Coldiretti mette insieme i passaggi: una volta uscito dal Consiglio dei ministri, il decreto dovrà essere votato dalle Camere; poi dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi bisognerà elaborare le procedure per la regolarizzazione; infine, i moduli andranno compilati e presentati. Settembre, assicura Prandini.

Cosa avrebbe voluto la Coldiretti? «Due cose, ci avrebbero aiutato veramente - ricorda il suo presidente - una è l’effettiva attuazione dei Corridoi verdi per i lavoratori europei, e l’altra sono i voucher». L’Italia è stata determinante nel portare la Ue a dare l’ok alla libera circolazione dei lavoratori europei anche durante il più stretto lockdown, «peccato che poi non ne abbiamo saputo approfittare - dice Prandini - la Germania per esempio ha subito stretto accordi di governo con i Paesi da cui abitualmente ogni anno arrivano gli stagionali agricoli, come la Romania o la Polonia. E infatti nei campi tedeschi buona parte dei problemi è stata risolta. Due giorni fa anche la Francia si è mossa nella stessa direzione, noi invece siamo rimasti indietro».

Il Decreto Rilancio scontenta anche Confagricoltura: «La regolarizzazione dei lavoratori immigrati è un fatto di civiltà - dice il suo presidente, Massimiliano Giansanti - ma temo che il numero di lavoratori che regolarizzeremo non sarà così significativo rispetto a quello che potremmo portare a casa dando effettiva attuazione ai Corridoi verdi europei. Che restano la nostra priorità: all’agricoltura italiana serve manodopera qualificata, che conosce il settore e ci lavora da anni. Si tratta di persone che ogni primavera arrivano in Italia e hanno tutte un regolare contratto di lavoro. E io ad oggi non vedo nessun provvedimento del governo che vada in questo senso».