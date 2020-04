Sos liquidità: agricoltori al tappeto, moduli complessi anche per gli esperti

Potere discrezionale della banca

Spettabile Redazione, da una lettura analitica di quanto disposto dall’art. 13 del DL 08.04.2020 N. 23 si evince quanto segue: La lettera g) nelle prime righe della medesima precisa che «fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m)», per cui la disciplina di cui alla lettera g) riguardante la disciplina delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze improbabili o scadute o sconfinanti precedenti alla data del 31.12.2020, o ancor peggio classificate come sofferenze dalla disciplina bancaria non risulta applicabile a quanto disposto dalla lettera m ) ovvero per nuovi finanziamenti di valore massimo pari ad € 25.000,00 garantiti nella misura del 100% nel limite del 25% dell’ammontare dei ricavi .

La lettera m) nella parte finale recita : In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente , gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo , subordinatamente alla verifica formale ( e non sostanziale ) del possesso dei requisiti .

Detto ciò risulta errato applicare quanto disposto dalla lettera g) a quanto disposto dalla lettera m) nel momento in cui procede ad effettuare una vera e propria istruttoria di carattere sostanziale e non meramente formale . In sostanza si rischia di far naufragare quanto contenuto nella lettera m) attraverso l'esercizio di un potere discrezionale del soggetto finanziatore non previsto nella norma .

Berardo Varani