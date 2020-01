Agricoltura, 2019 negativo: in calo produzione, valore aggiunto e addetti In settori chiave come il vino pesa il confronto con un'annata molto positiva come il 2018. Bene l'olio, in difficoltà cereali e frutta. di G.d.O.

(Agf)

Il 2019 non è stato un anno positivo per l’agricoltura italiana. O almeno è quanto emerge dalle prime stime diffuse dall’Istat sui conti economici dell’agricoltura nell'anno 2019.

La produzione agricola è calata in volume dell’1,3%, un calo che è stato determinato in particolare da eventi climatici sfavorevoli. Come conseguenza del calo produttivo il valore aggiunto ai prezzi di base è sceso del 2,7% in volume e le unità di lavoro sono diminuite dello 0,1%.

I dati in particolare quelli sulla produzione e sul valore aggiunto sono negativi anche perché il confronto è con l’annata 2018 che fu particolarmente positiva e fece segnare diversi trend di recupero rispetto all’anno precedente.

Tra i singoli comparti infatti un calo vistoso si è registrato per il settore vino (-12%) , comparto che paga il confronto con un anno molto positivo sotto il profilo produttivo come il 2018.

In grande recupero (anche perché in questo caso il confronto è con un'annata particolarmente scarsa) si è registrasto nel 2019 per l'olio di oliva (+32%).